Severní část Bosonoh během několika let nabídne stovky nových bytů. V lokalitě u ulice Skalní roste obytný komplex Nové Bosonohy, nad ulicí Jihlavská developerský projekt Slunečná.
V plánech města je také výstavba nového bulváru s tramvajovou tratí, který propojí Bosonohy s Lískovcem. Na místě dnešních polí vzniknou desítky nových ulic a veřejných prostranství, pro která zatím neexistuje pojmenování.
Co jméno, to legenda
Mezi navrženými jmény se objevují režiséři, herci či hudebníci, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s nejslavnější érou divadla. Patří k nim Bořivoj Srba, Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil, Jiří Pecha, Alena Ambrová, Eva Tálská, Dušan Ždímal, Josef „Jeff“ Kratochvíl nebo Jiří Bulis.
V návrhu zaznívají i jména dvou legend českého filmu, režisérů Vladimíra Síse a Věry Chytilové, kteří jako první uvedli Provázek na stříbrné plátno.
Developer: Ideální řešení
„Pojmenování ulic po osobnostech Divadla na provázku vnímáme jako důstojný způsob, jak vtisknout nově vznikající čtvrti silnou identitu a zároveň připomenout významnou kapitolu kulturních dějin Brna,“ uvedl Ivo Hložánek, jednatel společnosti Nové Bosonohy.
Návrh developera musí projednat místní radní a zastupitelé. „Do debaty chci zapojit také veřejnost ve formě ankety. Na základě všech podnětů následně schválíme finální návrh na červnovém zastupitelstvu,“ řekl starosta Martin Černý.
Provázek je pro
Vedení divadla Husa na provázku návrh oceňuje. „Zájmu pojmenovat nově vzniklé ulice po význačných tvůrcích a tvůrkyních spojených s Divadlem Husa na provázku si samozřejmě vážíme. Tím spíš, že – dva roky před výročím 60 let existence našeho divadla – dokládá jedinečné postavení a význam, který má brněnský Provázek pro českou kulturu dodnes,“ nechal se slyšet umělecký šéf divadla Martin Sládeček.
Pokud na červnovém zasedání zastupitelstvo Bosonoh developerský návrh schválí, postoupí ho Pracovní skupině pro názvosloví města Brna. Poté by se dostal na stůl radě a zastupitelstvu Brna. Konečné rozhodnutí by mělo být na světě na podzim.
