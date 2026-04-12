Vystudovala práva, ale už od mládí měla jasno. „Vždycky jsem toužila být spisovatelkou. Už ve škole jsem psala pohádky,“ svěřila se Blesku loni při křtu Poutníka. Její poslední román vznikal několik let.
„Jde o historickou fikci o Ježíšovi, jenž přežije své ukřižování a později odchází s přáteli do Indie,“ vysvětlil Radovan Lovčí, spolueditor knihy.
Nedobrovolný odchod z advokacie
Nejstarší spisovatelka Česka prožila bohatý, i když občas zašmodrchaný život. Po okupaci v roce 1968 musela opustit advokacii. „Odmítla při politických prověrkách tvrdit, že události 21. srpna 1968 byly internacionální pomoci,“ upozornil Lovčí.
Pracovala poté jako mzdová účetní a psala do šuplíku. Manželství s chotěm, technikem Oldřichem Mokrým, bylo fungující, leč bezdětné. Kromě psaní našla zálibu také v zahradničení v domku v Brně-Líšni.
Její knihy zůstaly do listopadu 1989 převážně jen v rukopisné či strojopisné podobě. Po změně režimu vydala čtyři knihy včetně loňského Poutníka.
Dlouháni, dárek ke stovce
Originálně oslavila Marta Mokrá své 100. narozeniny. Nadělila si tehdy vlastní knihu Dlouháni o dvou dvoumetrových mládencích, které potkávají nejrůznější události.
Do Brna třeba přijede cirkus se dvanácti slony. Dlouháni si z něj vypůjčí slonici, se kterou podnikají výlety. Kniha vznikala půl roku, text doplnila ilustracemi sama autorka.
O rekord jí nešlo
Marta Mokrá loni odmítla zápis do knihy rekordů coby nejstarší česká spisovatelka s tím, že ještě neřekla poslední slovo. Plánovala si další psaní ještě do svých 110 let, dokonce knihu o Marsu a její fiktivní vyspělé civilizaci, ale fyzické síly už jí nestačily. Plodný život dožila ve speciálním zařízení pro nevidomé v Brně-Chrlicích.
