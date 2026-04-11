Čtrnáct let dělal policistu v Praze a nebál se nasazovat vlastní život. V neděli 23. října 2011 vytáhl z hořícího paneláku 4 lidi. Dostal za to medaili za statečnost. Nyní pomáhá a chrání v Moravském Krumlově.
Muzikant za dva měsíce
Přestože na kytaru hrával od 13 let, vždy to bylo jen před několika kamarády. To se změnilo v roce 2017. „Bratr měl hrát na Silvestra se svou kapelou, ta se mu ale rozpadla. Pořadatel na koncertu trval, tak mne brácha oslovil,“ zavzpomínal policista.
Klip znojemské kapely Linie - Survajvr (březen 2026). Linie
Měl necelé dva měsíce na to, aby se naučil hrát na elektrické kytaře a našprtal přibližně 80 skladeb repertoáru! „Šlo hlavně o hity české hudební scény. Sklidili jsme obrovský potlesk,“ pokračoval Květoň.
Nová skupina
To ho obrovsky nakoplo. „Jako policista jsem se nikdy přímo při zásahu aplausu nedočkal. Byla to příjemná změna,“ vysvětlil. S Cauliflower Band pak absolvovali desítky koncertů. Pak si ale uvědomil, že chce hrát i vlastní hudbu.
„Společně s bratrem jsme proto založili skupinu Linie, kde je s námi ještě baskytarista Tomáš Jelínek (21) a bubeník Radim Machač (25). Nazpívali jsme několik skladeb, kterými chceme lidi bavit. Jsou ze života,“ vysvětlil. Zajímavostí je, že policista s vizáží Radka Gudase, hraje také hokej, i když jen na amatérské úrovni.
Skladby ze života
Přímo z policejní služby ovšem nejsou. „Platí tam zákon o mlčenlivosti a navíc jsou častokrát nepublikovatelné. To ovšem neznamená, že bychom nemohli aspoň trochu ukázat náš běžný pracovní život,“ dodal lišácky.
Hned úvodním klipem s názvem: „Jsem závislej na žraní“, vysvětluje s humorem svou pevnější postavu. V klipu „Survajvr" zase baví svým popisem cesty na rodinnou dovolenou. Na debutovém albu bude autorských 10 písní. Křest bude 24. dubna v 19 hodin v nové hale Centrum Jízdárna ve Znojmě.
Přestože ve skupině Linie nijak nefiguruje, Pepa Květoň považuje za její klíčovou postavu manželku Kristýnu (32). „Za každým silným chlapem stojí ještě silnější žena. To, co ona je sama schopná vytrpět, je neuvěřitelné. Přestože jí nemůžu s ničím pomoci a ona je na všechno doma sama, přeje mi a podporuje mne. Vybral jsem si tu nejlepší ženu na světě,“ je přesvědčen zpívající policista.