Makovici řemeslníci ze střechy pouze sundali a pozlatili, větší údržbu nepotřebovala. Schránka s obsahem, který seznámí další generace o životě v současném Brně, je v ní vůbec poprvé.
„Je to výpověď o naší současnosti. Když jsme našli schránku z roku 1804 v kašně na Moravském náměstí, poznali jsme, že tehdy kvůli napoleonským válkám prožívali lidé těžké časy,“ řekl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc s tím, že v nálezu ze začátku 19. století nechyběla ani destička s cenami potravin.
Bránu zpřístupní za rok na podzim
Měnínská brána, jediná dochovaná z původního středověkého opevnění Brna, prochází aktuálně rekonstrukcí za 27 milionů korun. Veřejnosti se otevře na podzim 2027. Návštěvnickým lákadlem v ní bude expozice o historii a vývoji brněnského městského opevnění a o švédském obléhání Brna v roce 1645.
VIDEO: Výstava se záběry z okupovaného Brna po náletech (30.3.2026)
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců (30.3.2026)
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců (30.3.2026)