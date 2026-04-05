Nová multifunkční hala T ARENA, která se připravuje na své otevření na podzim 2026, představuje další krok v budování své identity. Arena má svého maskota – dráčka, který bude provázet návštěvníky a symbolizovat energii, emoce a společné zážitky. O jeho jménu přitom rozhodne veřejnost.
Dráček se bude postupně objevovat v komunikaci haly, na akcích i při setkáních s fanoušky. „T Arena bude místem velkých emocí – sportovních vítězství, koncertů světových hvězd i nezapomenutelných momentů pro tisíce návštěvníků. Maskot je přirozenou součástí identity moderních arén a věříme, že právě náš dráček si rychle získá sympatie fanoušků všech generací,“ shrnul Petr Kratochvíl, předseda představenstva ARENY BRNO a radní pro dopravu a správu městských účastí.
V následujících dnech se objeví výzva, do které se bude moci zapojit široká veřejnost. Lidé budou moci navrhovat jméno pro nového maskota prostřednictvím sociálních sítí. Z navržených jmen bude následně vybráno několik favoritů, o jejichž vítězi rozhodne veřejné hlasování.
„Chceme, aby si maskota T ARENY lidé opravdu osvojili a byl prostě jejich. Proto jsme se rozhodli zapojit veřejnost už do samotného výběru jména. Věříme, že se objeví spousta kreativních a vtipných návrhů,“ doplnila Edita Smělíková, tisková mluvčí ARENY BRNO.
VIDEO: Výstavba střechy na ARENU BRNO
Na Arenu Brno za 5,7 miliardy už sázejí střechu