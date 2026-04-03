Začalo to nenápadným abscesem (dutina naplněná hnisem – pozn. red.) v oblasti hýždí. Podle lékařů vznikl zřejmě v důsledku biologické léčby ledvin.
Josef tomu zpočátku nevěnoval velkou pozornost. Infekce se mezitím začala extrémně rychle rozšiřovat. V podstatě ze dne na den musel být hospitalizován v nemocnici.
Okamžitá operace
Lékaři hned věděli, že musí okamžitě na sál. Situace byla natolik závažná, že Josef byl v přímém ohrožení života. Musel proto podstoupit náročnou operaci, při které mu museli amputovat levou nohu.
„Abych řekl pravdu z prvních týdnů léčby si nevzpomínám vůbec na nic. Vybavuji si až převoz na oddělení intenzivní péče. Tam mne postupně začali odpojovat z plicní ventilace a já se musel znovu učit dýchat, polykat i mluvit,“ přiznal Novotný.
Hlídal dělníky
Situaci mu komplikovalo špatné hojení ran. Musel kvůli tomu na opakované chirurgické ošetření. „Taky jsem absolvoval rehabilitace a speciální proplachy zranění na SurGal Clinic v Brně, kde se o mne téměř tři měsíce starali,“ pokračoval senior.
Ocenil, že mu tam personál připravoval různá zpestření, která mu pomáhala zapomenout na zdravotní strasti. „Při večerní hygieně mi například zdravotní sestry pouštěly písničky na přání, jindy si se mnou zahrály karty. Nejvíce mne ale potěšilo, když mi daly na starost kontrolovat dělníky, kteří na oddělení opravovali podlahu. To mne hodně bavilo,“ řekl Novotný s úsměvem.
I díky tomu se dokázal senior vrátit zpět do života. „Dnes se cítím dobře, díky protéze se dokážu pohybovat a jsem opět soběstačný. Chci poděkovat všem, kteří mi pomohli a zároveň vyzvat všechny, aby nepodceňovali i zdánlivě nenápadné potíže. Může se z nich totiž rozvinout závažný problém,“ vysvětlil s vážnou tváří.
