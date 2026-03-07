Muzeum města Brna vyslyšelo volání návštěvníků, že by přivítali občerstvení. „Víme z vlastní zkušenosti v Arnoldově vile i příležitostně vile Vittal, že návštěvníci tento servis hledají a oceňují. Kavárny se stávají srdcem objektů i v zahraničí," vysvětlil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc, který s podnosem pralinek uvítal první zákazníky.
Kavárna nabízí kromě kávy a chlazených nápojů také drobné sladkosti jako pralinky, čokoládový melt či marokánky s logem vily. Její provoz zajišťuje muzeum vlastními silami, stejně jako kavárnu v nedaleké Arnoldově vile.
Kromě pondělí otevřeno každý den
„Zatím předpokládáme otevírací dobu stejnou jako je otevírací doba vily, tedy denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Je možné, že v létě bude otevřeno i v pondělí. Otevírací dobu můžeme v průběhu ročních období přizpůsobovat poptávce," dodal Šolc. Nabídka občerstvení je v kavárničce k mání za rozumnou cenu.
Funkcionalistická vila, kterou dal koncem 20. let minulého století postavit textilní podnikatel Fritz Tugendhat, patří na seznam kulturního dědictví UNESCO. Vila se na něj dostala v roce 2001 jako jedenáctá česká památka. Dům, který navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe, se začal stavět v červnu 1929.
Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo? Videohub
