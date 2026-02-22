Nikdy se osobně nesešli, komunikovali ale spolu na dálku. „Jeho kniha Mechanika v jejím vývoji mne vedla při vytváření teorie relativity,“ přiznal Einstein, který po brněnském vědci pojmenoval tzv. Machův princip, který říká, že setrvačnost tělesa není absolutní vlastností, ale je určena interakcí s ostatní hmotou ve vesmíru.

Do Rakouska a zase zpět

Mach se narodil v brněnských Chrlicích 18. února 1838. Rodina tam ale dlouho nebydlela. Přestěhovala se do Untersiebenbrunn (dnešní Rakousko – pozn. red.). Následně V Seitenstettenu začal studovat gymnázium, které dokončil po dalším stěhování rodiny v Kroměříži.

Poté vystudoval na vídeňské univerzitě matematiku a fyziku, kde ve 22 letech získal doktorát. Už o čtyři roky později byl jmenován profesorem matematiky a fyziky na univerzitě ve Štýrském Hradci. Poté se odstěhoval do Prahy. Kde se stal nejprve děkanem Filozocké fakulty a následně i rektorem univerzity.

Zanechal velký odkaz

V Čechách a na Moravě se Mach usadil na 28 let a vytvořil tam veškeré své vědecké dílo. Fyzici dodnes využívají Machovo číslo, Machův kužel, Machův úhel, Machovy proužky a hlavně Machův princip využitý Einsteinem.

Jeho aktivity výrazně omezil v červenci 1898 záchvat mrtvice, po kterém mu ochrnula pravá polovina těla. Přestal přednášet, ale nadále psal vědecké články. Přesídlil k Mnichovu, kde měl jeho syn Ludwig lékařskou praxi. Zemřel 19. února 1916, den po svých 78. narozeninách na zástavu srdce.

Pamětní desky, medaile i planetka

Mach má v Brně ulici nesoucí jeho jméno i pamětní desku na chrlickém zámečku, kde se narodil. Pamětní desku má i v Praze na Ovocném trhu. Akademie věd České republiky každoročně uděluje na jeho počest Medaile Ernsta Macha pro vynikající tuzemské i zahraniční vědce.

Jméno brněnského rodáka najdete i ve vesmíru. „Mezi Marsem a Jupiterem obíhá planetka 3949 Mach. Její průměr se odhaduje na několik kilometrů a Slunce oběhne zhruba jednou za 3,3 roku,“ řekl ředitel brněnské hvězdárny a observatoře Jiří Dušek.

A není to vše. „Jméno Mach nese i měsíční kráter o průměru zhruba 180 kilometrů, který leží na odvrácené straně Měsíce. Ze země ho tedy přímo nevidíme,“ dodal Dušek.

