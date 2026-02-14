Společným úsilím se jim podařilo situaci zvládnout, ženu ošetřit a převézt do nemocnice. Paní Ludmila už je fit. Po zotavení se rozhodla uspořádat malou oslavu, aby všem svým „andělům“ poděkovala.
„Chtěla jsem všem poděkovat, za jejich rychlý příjezd, laskavý a empatický přístup. Za to, jak se ke mně hezky chovali a že mi opravdu pomohli. Už bych tu taky nemusela být,“ svěřila se Brňanka.
Prohlédla si hasičskou stanici
„Ráda jsem si se všemi těmi hrdiny popovídala a prohlédla si hasičskou stanici u brněnské přehrady. Velmi si vážím jejich náročné a občas i nebezpečné práce. Přeji proto jim všem hodně štěstí, hodně úspěšných zásahů, ať je všechno zlé míjí, ať mají dobrou pohodu a hlavně hodně zdraví,“ shrnula své pocity.
„Pro nás jsou tyto chvíle velmi cenné, děkujeme za milé setkání, pohoštění a důležitou zpětnou vazbu. Paní Ludmile přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a ať jí vydrží její upřímný úsměv,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
VIDEO: Policisté oživili na Hodonínsku muže.
Policisté na Hodonínsku zachránili život muži ve špatném psychickém stavu. Policie ČR
