Společným úsilím se jim podařilo situaci zvládnout, ženu ošetřit a převézt do nemocnice. Paní Ludmila už je fit. Po zotavení se rozhodla uspořádat malou oslavu, aby všem svým „andělům“ poděkovala.

„Chtěla jsem všem poděkovat, za jejich rychlý příjezd, laskavý a empatický přístup. Za to, jak se ke mně hezky chovali a že mi opravdu pomohli. Už bych tu taky nemusela být,“ svěřila se Brňanka.

Setkání se všemi, kdo se na pomoci podíleli, však nebylo s ohledem na jejich pracovní vytížení snadné zorganizovat. Nakonec se přece jen podařilo najít vhodný termín. Ludmila se tak na jednom místě setkala s dispečerkou, policisty, hasiči i záchranáři, kteří byli osudného dne na místě.

Prohlédla si hasičskou stanici

„Ráda jsem si se všemi těmi hrdiny popovídala a prohlédla si hasičskou stanici u brněnské přehrady. Velmi si vážím jejich náročné a občas i nebezpečné práce. Přeji proto jim všem hodně štěstí, hodně úspěšných zásahů, ať je všechno zlé míjí, ať mají dobrou pohodu a hlavně hodně zdraví,“ shrnula své pocity.

„Pro nás jsou tyto chvíle velmi cenné, děkujeme za milé setkání, pohoštění a důležitou zpětnou vazbu.  Paní Ludmile přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a ať jí vydrží její upřímný úsměv,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

