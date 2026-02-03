Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Brněnské biskupství očekává tisíce návštěvníků. Obřad povede kardinál a papežský legát Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala.
„Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců. Jsme rádi, že přijede zrovna on. Díky svým rodičům dokáže pochopit, co se v této zemi odehrávalo," řekl biskup Pavel Konzbul.
Pro výstaviště se církev rozhodla kvůli vysoké kapacitě areálu, možnostem parkování i dostupnosti hromadnou dopravou. „Je to ideální prostor, věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí," uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.
Animovaný film, výstavy, poutě
Před červnovou slavností chystá biskupství řadu akcí, aby na příběh Buly a Drboly upozornilo nejen věřící, ale celou společnost. Vzniká animovaný film, budou výstavy, setkání církevních škol nebo poutě. Informace o celé akci lze nalézt na www.buladrbola.cz.
Papež podepsal loni
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu," vysvětlil Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.
Drbola je rodákem ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě. Jde o první blahořečené oběti komunismu v Česku.
