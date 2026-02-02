Významný milovník a ochranář přírody zemřel po krátké vážné nemoci a jeho kolegové tomu nemohou uvěřit. „Velmi těžko hledám slova, kterými se rozloučit s panem ředitelem Tomášem Rothröcklem. Tak jako u bývalých prezidentů, i jemu oslovení dle významné funkce zůstalo. Není divu, protože práce, názory a odkaz pana Rothröckla zarostly hluboko do výjimečného území Podyjí,“ uvedl současný ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller.

Stál u zrodu nové éry

Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze a postgraduálního studia ochrany životního prostředí a krajiny a práva životního prostředí na Univerzitě Karlově působil Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody ve Vranově nad Dyjí.

Patřil k těm, kdo na konci 80. let stáli u zrodu nové éry ochrany přírody. Byl jedním z klíčových aktérů vzniku CHKO Podyjí v roce 1979 a později také iniciátorem vyhlášení Národního parku Podyjí a stal se jeho prvním ředitelem.

Dobré vztahy s Rakouskem

Zásadně se zasloužil o rozvoj česko-rakouské spolupráce a o vznik přeshraničního národního parku Podyjí–Thayatal. „Jeho práce měla evropský rozměr, působil v organizaci EUROPARC Federation, v letech 2006 až 2009 byl prezidentem její národní sekce. V roce 2010 byl náměstkem ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny,“ stojí na stránkách NP v rozsáhlém rozloučení.

Aktivně se podílel na formování spolupráce českých národních parků a v roce 2024 stál u zrodu Asociace národních parků ČR.

Řada ocenění

Za svou dlouholetou činnost obdržel řadu ocenění, včetně stříbrného kříže Dolního Rakouska. Významného profesního uznání se mu dostalo také doma, když mu v roce 2025 byla udělena Cena ředitele Správy Krkonošského národního parku jako výraz respektu kolegů z prostředí českých národních parků.

„Tomáš pro mě byl jedním z mála, ne-li jediným mostem, který dokázal přenést to nejlepší z praktické ochrany přírody od 80. let až do současnosti, a tak chápat souvislosti. Byl doyenem oboru. Jeho výjimečnost nespočívala jen v tom, že přírodě a péči o ní rozuměl. Chápal vývoj v čase a vnímal ho v kontextu společenských změn,“ zavzpomínal Michael Hošek, prezident Federace EUROPARC.

