Hru připravoval herec, bavič a principál více než rok. Je věnována dlouholetému příteli a hereckému partnerovi Jiřímu „Pecovi“ Pechovi (†74). „Je poctou jeho nadání, humoru, chuti žít, smát se, prožívat vše naplno,“ řekl po středeční zcela vyprodané generálce Polívka.
Sám hraje Pecu coby Anděla. Křídla, která si na jevišti nasazuje, odkazují k Pechově roli ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Role otce Polívky v mladších letech se ujal syn Vladimír (36). Ten tátu neskutečně dokonale napodobuje gesty i mluvou.„Na té roli jsem nechtěně pracoval 36 let," podotkl s úsměvem.
Františkova premiéra
Zatímco Vladimír už je herecký profík, nejmladší Bolkův syn František (19) prožil divadelní premiéru. „Dostávám se do toho, musím ještě na sobě zapracovat.Trochu nervózní jsem byl. Hlavně se musím naučit mluvit tak, aby mě bylo slyšet i v poslední řadě,“ svěřil se František. V představení střídá role, hraje mj. číšníka, opilou architektku, babku i asistenta.
Bolek Polívka uvedl novou hru, hrají v ní i jeho tři synové Zdeněk Matyáš
Polívka senior složil poklonu matkám svých synů. „V programu nechybí mé speciální poděkování jejich maminkám Chantal a Marcele za to, že je přivedly na svět.“ Páteční premiéra i únorová představení Anděla v lihu jsou beznadějně vyprodána.
Polívka a Pecha si lidsky i umělecky sedli
Dramaturg inscenace Petr Oslzlý, jeden ze spoluzakladatelů Divadla Husa na provázku, oba herce sledoval od jejich počátků. „V životě to bývá tak, že lidé, pokud jsou dobrými 'kumpány', profesně už toho moc společně udělat nedokážou. Polívka a Pecha jsou výjimkou, dovedli spolu pařit i tvořit," podtrhl Oslzlý.
Nezkrotný živel Peca
Jiří Pecha (†74) se narodil v Třebíči v roce 1944. Vystudoval JAMU, hrál ve Večerním Brně, Uherském Hradišti a byl zakládajícím členem legendárního divadla Husa na Provázku (Divadlo na Provázku). Exceloval jako Král Lear či Babička, za kterou získal Cenu Alfréda Radoka za mužský herecký výkon v ženské roli.
S Bolkem Polívkou spolu hráli mj. v Baladě pro banditu, Kalamitě, Poslední leči, Šaškovi a královně, Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Pupendu či pohádce Anděl Páně 2. Zemřel v únoru 2019.