„Ernst Wiesner patří k architektům, kteří zásadně formovali podobu moderního Brna, ale jejich životní příběh byl tragicky přerušen historickými událostmi 20. století. Odhalením pomníku v Liverpoolu mu vracíme důstojnou památku a zároveň připomínáme silné kulturní vazby mezi jižní Moravou a Velkou Británií,“ uvedl Michal Doležel, vedoucí delegace a zastupitel Jihomoravského kraje (TOP09), který se odhalení památníku osobně zúčastnil.
Útěk před nacisty na poslední chvíli
Brněnský rodák byl jedním z klíčových představitelů moderní architektury první republiky. Je autorem mimo jiné paláce Morava, krematoria v Brně či zásadních úprav vily Stiassni. Československo opustil 15. března 1939 v den, kdy německý wehrmacht překročil hranice jeho vlasti.
Ve Velké Británii dostal politický azyl a také pracovní povolení Královské společnosti britských architektů.
Šťastná léta v Liverpoolu
V letech 1947 a 1948 krátce navštívil i Brno. V únoru 1948 se však vrátil do Velké Británie a začal učit na Škole architektury a stavebnictví v Oxfordu. V roce 1950 se přihlásil do konkursu na místo na Škole architektury při Universitě v Liverpoolu, který vyhrál a na konci roku 1950 se přestěhoval do Liverpoolu. Zde působil až do svého odchodu do penze.
Další vazby Wiesnera s bývalou vlastí v 60.letech zmařil vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Zemřel 15. července 1971. Jeho hrob byl více než půl století považován za ztracený. Teprve v roce 2022 byl objeven zanedbaný na allertonském hřbitově v Liverpoolu.
