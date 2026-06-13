„Byl jsem šťastný, když jsem se tohoto projektu mohl ujmout. Musím říci, že jméno a dílo Ernsta Wiesnera se tak opět dostává do popředí pozornosti, kterou si zaslouží," uvedl Frous. K předání došlo ve známé brněnské vile Stiassni, kterou pro židovskou rodinu navrhl právě Wiesner.
Fotka se zmrzlinovým pohárem
Dvě krabice skrývaly řadu zajímavých předmětů. Například deník architektovy manželky Evy-Marie, nepublikované fotografie ze soukromí Wiesnera či jeho disertační práci o barokní architektuře.
„Je kuriózní, že oficiálně je použivaná jediná stále stejná fotografie Ernsta Wiesnera. Nové snímky dokládají jeho rodinný a společenský život, ale lze mezi nimi najít i momentku, která zachycuje Wiesnera se zmrzlinovým pohárem," prozradila kastelánka vily Stiassni Kateřina Konečná.
Formoval Brno
Archiválie ochraňoval Tim Wilkinson, jehož rodiče se v Anglii s manžely Wiesnerovými přátelili. Ten se je rozhodl věnovat generálnímu konzulovi v Manchesteru Davidu Frousovi a tudíž Česku. „Bylo mi ctí setkat s takovou osobností," prohlásil Wilkinson v nahraném videovzkazu na adresu českého architekta.
„Ernst Wiesner patří k architektům, kteří zásadně formovali podobu moderního Brna, ale jejich životní příběh byl tragicky přerušen historickými událostmi 20. století, “ zdůraznil Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského kraje (TOP09).
Útěk na poslední chvíli
Brněnský rodák byl jedním z klíčových představitelů moderní architektury první republiky. Je autorem mimo jiné paláce Morava, krematoria v Brně či zásadních úprav vily Stiassni. Československo opustil 15. března 1939 v den, kdy německý wehrmacht překročil hranice jeho vlasti.
Ve Velké Británii dostal politický azyl a také pracovní povolení Královské společnosti britských architektů.
Šťastná léta v Liverpoolu
V letech 1947 a 1948 krátce navštívil i Brno. V únoru 1948 se však vrátil do Velké Británie a začal učit na Škole architektury a stavebnictví v Oxfordu. V roce 1950 se přihlásil do konkursu na místo na Škole architektury při Universitě v Liverpoolu, který vyhrál a na konci roku 1950 se přestěhoval do Liverpoolu. Zde působil až do svého odchodu do penze.
Další vazby Wiesnera s bývalou vlastí v 60. letech zmařil vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Zemřel 15. července 1971. Jeho hrob byl více než půl století považován za ztracený. Teprve v roce 2022 byl objeven zanedbaný na allertonském hřbitově v Liverpoolu.
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