„Nepatřili mezi ortodoxní Židy, a tak neměli s vánočním stromkem žádný problém. Naopak. Rádi pod něj každoročně nadělovali dárky svým sloužícím a jejich dětem. Sami pak odjížděli na hory,“ prozradila Blesk.cz kastelánka vily Kateřina Konečná.
Na památku zázraku
Židovská rodina přitom přibližně ve stejném období slavila vlastní svátek – Chanuku, který připomínal opětovné vysvěcení druhého Chrámu v roce 165 před našim letopočtem. Chanuka je známý také jaké Svátek světel.
V brněnské vile Stiassni slavili Vánoce i Chanuku. (prosinec 2025) Hynek Zdeněk
„Židé tehdy podle tradice měli po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu s olivovým olejem, která by běžně stačila jen jeden den. Zázrakem ale olej hořel osm dní, což stačilo, aby byl vylisován, připraven a posvěcen nový olej. Na paměť tohoto zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji,“ vysvětlila kastelánka.
Zažijte atmosféru
Dalším specifikem chanuky byla hra drejdl, která připomínala káču. Na čtyřech stranách hračky byla vyryta hebrejská písmena, podle kterých hráč do misky vkládal, nebo z ní bral mince či sladkosti.
Jak společná oslava Vánoc a Chanuky vypadala, zjistí návštěvníci, kteří vilu Stiassni v Brně navštíví do 21., nebo od 27. do 31. prosince. Zároveň si mohou prohlédnout vilu, hojně využívanou filmaři. Natáčely se tam filmy a seriály: Lída Baarová. Bohéma, Četníci z Luhačovic či Skleněný pokoj.