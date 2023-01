Na den přesně před 90 lety připadá nepříliš známé, o to však chmurnější výročí českých dějin. V noci z 21. na 22. ledna 1933 se skupina 63 mužů z Národní obce fašistické pokusila přepadením Svatoplukových kasáren v Brně-Židenicích o státní převrat.

Ozbrojená akce podle italského vzoru Benita Mussoliniho měla za cíl svrhnout demokratický režim a nastolit fašistickou diktaturu. Pučisté, vedení z československé armády propuštěným nadporučíkem Ladislavem Kobsinkem (1903 až 1988), se pokusili uchopit moc ve státě dokonce o týden dříve, než se to podařilo nacionálnímu socialistovi Adolfu Hitlerovi v Německu.

Psychicky poněkud nevyrovnaný fašista Kobsinek (tehdy 30) měl podle historiků za to, že po ovládnutí brněnských kasáren rozpoutá národní revoluci. „Doufal, že se k němu připojí i ostatní posádky a po pochodu na Prahu dojde ke svržení vlády. Do čela státu měl být jako diktátor instalován generál Radola Gajda,“ popsali historici.

Útok odrazili

Kobsinek sehnal 63 fašistů, vesměs z Bučovicka. Do Brna přijeli dvěma autobusy. Jeden z nich se cestou porouchal, do města doklopýtali pěšky. Až na místě se dozvěděli, že nejedou na schůzi, jak jim bylo řečeno, ale provést převrat. Kobsinek jim s revolverem v ruce pohrozil stanným soudem a vydal rozkaz k útoku na kasárna.

Půlnoční střelbou probuzení vojáci se však postavili na odpor. Vyhlásili poplach a do půl hodiny útok odrazili. Fašista Cyril Seménka, byl zastřelen, další dva postřeleni. Zranění utrpěl i obránce kasáren.

Uprchl do Jugoslávie

A Kobsinek? Zbaběle utekl a snažil se ztratit v Jugoslávii. „Archivní prameny prokazují, že se jednalo spíše o soukromou operaci Kobsinka a jeho mužů, námezdních dělníků a řemeslníků z okolních vesnic. Nemohla mít naději na úspěch,“ míní vojenský historik Ivo Pejčoch.

Kobsinek byl po několika týdnech vydán z Jugoslávie do Československa. U soudu vyfasoval 12 let kriminálu, propuštěn byl po zabrání ČSR Hitlerem.

Odsouzen, odsunut na Západ

Hlava akce, rodák z Vícemilic, Ladislav Kobsinek po propuštění z vězení kolaboroval s Němci. Po vzniku Protektorátu se zapojil do činnosti fašistické Vlajky a stal se jedním z velitelů jejích úderných oddílů, tzv. Svatoplukových gard.

V březnu 1944 získal německé občanství. Po válce vyfasoval od československých soudů 12 let za kolaboraci. V roce 1955 byl propuštěn a odsunut do západního Německa. Tam se stal váženým ředitelem továrny na optiku. V posledních letech života se jako »valutový cizinec« jezdil léčit se do Luhačovic.

