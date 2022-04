Kubík byl prakticky od narození zahleněný, mamka s taťkou mu hlen sice odsávali, ale ukázalo se, že to je jen provizorní řešení. V pražské nemocnici Motol lékaři chlapci zjistili vzácné onemocnění - primární ciliární dyskinezi.



délka: 00:18.17 Video Video se připravuje ... Kubík (2,5) nutně potřebuje vibrační vestu, pojišťovny ji přitom neproplácejí. ZZS JMK

Má jedinou nevýhodu, je drahé a není přitom hrazené zdravotními pojišťovnami.

„Od jednoho roku si proplachuju nosní dutiny a od roku a půl je mým věrným kamarádem inhalátor. Inhalovat musím 2 - 3x denně solný roztok. No upřímně, radši bych si místo toho dal zmrzlinu. Ale to není v nabídce, co nadělám,“ vzkázal Kubík prostřednictvím své maminky.



Neustálá rehabilitace

Po každé inhalaci navíc následuje dechová rehabilitace. Při ní se rodiče snaží dostat rozpuštěný hlen z plic a docílit aktivního vykašlání. „Užitečným pomocníkem je nám gymnastický míč. Důslednou hygienou dýchacích cest a prováděním dechových cvičení zabraňujeme vzniku možných komplikací, zánětů plic a středního ucha,“ doplnila maminka.

Vibrační vesta stojí 350 tisíc korun. „Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje vyhlásil pro Kubíka sbírku…. Pokud byste chtěli pomoci, peníze můžete posílat na tento transparentní účet: . Do poznámky prosím napište: JAKUB,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Přestože je Kubíček zatím ještě velmi malý, už nyní ví, co je nejdůležitější. „Mějte se všichni fajn a hlavně buďte zdraví,“ vzkázal čtenářům.