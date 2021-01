Kdo se chce na ploše o rozměrech 20x10 metrů sklouznout, musí hledat volný termín. Plno je totiž od dopoledne až do 21. hodiny každý den! „V současné době si lidí musí dát rezervaci až týden dopředu. Zájem mají trenéři s mladými hokejisty a pochopitelně i celé rodiny. Aktuálně jsme v Brně jediné venkovní kluziště v provozu. V budce, která k němu náleží, nabízíme občerstvení, něco k zakousnutí i horké nápoje,“ popsal aktivitu, která vedle rozvozu jídel drží podnik nad vodou, jeho manažer Lukáš Pecen.

Hokejisté a rodiny

Hodinka na zdejším ledě přijde na 1100 korun. Pronajímá se totiž celá plocha, kam mohou buď dva lidé nebo dvě rodiny. Pokud byste přišli bez rezervace, a měli štěstí, že na ledě bude jen jeden bruslař či nikdo, stojí hodinka stovku.

V případě hokejistů mohou při aktuálním 5. stupni PSA vyjet na led dvě osoby, u rodin je to pochopitelně více. „Lockdown zasáhl pochopitelně i nás, sotva jsme se v létě nastartovali, přišlo další omezení. Personál ale zůstává pod smlouvami, nikoho jsme nepropustili. Díky rozvozům, údržbě kluziště a občerstvení máme pro ně aktuálně alespoň nějakou práci,“ svěřil se Pecen.

délka: 00:33.53 Video Restaurace v centru Brna nabízí místo steaků bruslení TV Blesk Zdeněk Matyáš

Pavillon Steak House sídlí v replice slavné prvorepublikové Zemanovy kavárny, což významně pomáhá s propagací. „Je to parádní stavba, moc se nám tady líbí. Řada příchozích přiznala, že je prostředí okouzlilo a rádi se sem vracejí,“ dodal manažer podniku.

Kdy se vše vrátí do normálu, Lukáš Pecen jen odhaduje. Společně se svými spolupracovníky by si přál, aby to bylo co nejdřív. „Snad to bude už v březnu. My se držíme, ale vím, že řada konkurenčních podniků už skončila. Ta nejistota, když máte svázané ruce, je děsivá,“ přemítá u ledové plochy, která je teď jedinou jistotou ambiciozního podniku.