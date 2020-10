Zpět

Nečekaný výbuch vzteku ze strany zákazníka zažil ve středu u výdejního pultu své restaurace v brněnském IBC Centru známý kuchař a prezident Culinary Clubu Petr Erin Kováč (47). Muž kolem padesátky si to totiž po zakoupení jídla namířil do uzavřené zahrádky a pustil se do jídla. Po slušném upozornění, že to aktuálně zákon zakazuje, však zcela nečekaně vypěnil.