Lev

Rozhodně dnes nesmíte plýtvat svým drahocenným časem na tahanice s někým, kdo stejně nikdy nepochopí, o co vám jde. Nechte to být, ušetříte si tím zbytečné rozčilování a zachováte si dobrou náladu. S vaším nadhledem to ostatně půjde docela snadno.