Za projektem stál britský vizionář a většinový majitel James Asquith. Jeho cíl byl jasný, chtěl lidi vytrhnout z dnešní rutiny nízkonákladovek a přenést je zpět do „zlatého věku cestování“. Plány to byly sice megalomanské, ale realita pokulhávala hned od začátku. Aerolinka měla totiž pro svůj velký sen k dispozici pouhé jedno jediné letadlo. Sice šlo o dvoupatrový kolos Airbus A380, tedy největší dopravní letoun světa, ale s jedním strojem se díra do světa dělá těžko.
Z Glasgow do New Yorku a šmytec
Pokud byste čekali, že luxusní obří letadlo křižovalo světové metropole, byli byste na omylu. Historie letů Global Airlines s platícími zákazníky je až mrazivě krátká. Stroj se s pasažéry vznesl do oblak pouze v květnu 2025, a to na dvou zpátečních trasách. Nejprve spojil skotské Glasgow s New Yorkem a následně do Velkého jablka odletěl i z Manchesteru. Celkem se tak uskutečnily pouhé čtyři lety. Od té doby aerolinka na nebi s klienty neukázala.
Zrezivělé sliby o Vánocích na Maledivách
Po tomto jepičím životě zamířila firemní chlouba do německých Drážďan na údržbu. Od července 2025 pak letadlo zůstalo smutně zaparkované a odstavené ve francouzském Tarbes. Návrat na oblohu by totiž znamenal masivní technickou kontrolu, která by spolykala obrovské množství času i peněz.
Zakladatel Asquith sice ještě letos v červenci fanfaronsky sliboval, že se aerolinka oklepe a už před Vánocemi 2026 začne lidi vozit do slunného ráje na Maledivách, ukázalo se to ale jako prázdná slova.
Definitivní tečka a vyšetřování
Vzdušné zámky se definitivně rozplynuly 4. listopadu, kdy soud v Londýně poslal společnost do nucené likvidace. Do hry nyní vstupuje insolvenční správce. Ten podle zahraničních webů převezme nad potápějící se firmou kontrolu, důkladně si proklepne obchodní kroky i samotné chování ředitelů a pokusí se z trosek kdysi ambiciózního projektu vyškrábat alespoň nějaký zbylý majetek pro věřitele. Zlatý věk cestování se tak pro Global Airlines změnil v pořádně drahou noční můru.