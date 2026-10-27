Pokud patříte mezi ty, kteří pravidelně objednávají zboží z e-shopů, určitě jste se do této situace už někdy dostali: kliknete na odeslat objednávku, balíček zamíří na vybrané výdejní místo nebo do Z-BOXu, ale vy náhle musíte odjet na druhou stranu města, odjíždíte na víkend pryč, nebo je box beznadějně plný. Až dosud to často znamenalo komplikace nebo nutnost nechat zásilku vrátit zpět odesílateli. Tomu je teď konec.
Přesměrování balíčku konečně realitou
Nejvýraznější a pro koncové zákazníky nejatraktivnější novinkou je možnost požádat o změnu místa doručení. Příjemce si nově může balík nechat přesměrovat:
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Z výdejního místa nebo Z-BOXu: na jiné výdejní místo či box v rámci stejného státu (pohodlně přes aplikaci Zásilkovna nebo zákaznickou podporu).
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Z doručení na adresu nebo do Z boxu: přímo do Z-BOXu nebo na výdejní místo (přes odkaz v doručovací notifikaci).
Změna má jasná pravidla, na která je potřeba myslet:
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Pouze jednou: Balíček lze přesměrovat pouze 1× během jeho cesty.
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Záleží na čase: Žádost musíte stihnout podat dříve, než je zásilka připravena k výdeji (u Z-BOXu do chvíle, než je předána kurýrovi k uložení do schránky).
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Specifické zboží: Pokud zásilka vyžaduje ověření věku (např. alkohol či tabákové výrobky), lze ji přesměrovat výhradně na klasické výdejní místo s obsluhou, nikoli do boxu.
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Není to automatický nárok: Zásilkovna upozorňuje, že změna závisí na volných kapacitách a může o něco prodloužit dobu doručení.
Nová pravidla pro firmy a kanceláře
Změny se netýkají jen běžných spotřebitelů, ale i podnikatelů a firem. Pokud si nechává doručit zásilku podnikající fyzická osoba nebo firma, kurýr ji nově může standardně předat na recepci, podatelně nebo ve skladu.
Zásilkovna si zároveň vyhrazuje právo požadovat detailnější potvrzení na dodacím listu – tedy nejen podpis, ale i celé jméno přebírajícího pracovníka či razítko společnosti.
Přísnější procesy pro e-shopy
Poslední klíčová úprava míří přímo na internetové obchody a odesílatele. Těm vzniká výslovná povinnost oficiálně potvrdit převzetí nedoručených zásilek vrácených v rámci svozu a vratek. E-shopy tak budou muset při přebírání vratek uvést jméno, příjmení a připojit podpis či firemní razítko, což má zajistit větší transparentnost a pořádek v evidenci.
Nová pravidla jsou platná v rámci aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek (VOP) pro e-shopy.