Pátek třináctého se ponese ve znamení velmi silné a těžko zvladatelné energie. Astroložka Baudyšová předpovídá, že hrozí riziko nečekaných konfliktů. „Je to celé trochu divoké období. Nebudeme dobře zacházet se svou energií a budeme se střetávat s lidmi, kteří to mají podobně,“ varuje Baudyšová.

Lidé podle ní budou zbrklí, což může vést kekonfliktům, které si ponesou dlouhodobější důsledky. Naše myšlení navíc ovlivní ustálený Merkur a Venuše. Budeme vytahovat staré křivdy, komunikace bude poznamenaná paličatostí a neústupností.

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Přecitlivělé ráno a trucovité odpoledne

Vliv Luny rozdělí den na dvě rozdílné fáze. Dopoledne očekávejte zvýšenou zranitelnost a přecitlivělost. Odpoledne přinese změnu v podobě vlny vzdoru. „To odpoledne už je vysloveně o tom - tak mi všichni vlezte na záda, trhněte si nohou…,“ dodává Baudyšová.

Zapomeňte na loterii

Pokud jste si plánovali vsadit Sportku s vidinou, že prolomíte smůlu pátku třináctého, hvězdy mluví jasně. Den nepřeje financím ani zásadním rozhodnutím. Podle astroložky je lepší zvolit klidnější program: „Vydejte se raději do kina, do divadla na dobrou večeři.“

Univerzálním lékem na napjaté energie pátku třináctého je vědomá ohleduplnost a nadhled. „Pokud cítíte tíseň, pomoc můžete najít u mladších žen nebo kamarádek, které dokážou věci odlehčit a podívat se na ně optimističtěji,“ radí astroložka. Dobrou zprávou je, že dnešní pátek 13. je třetí a poslední v tomto roce. 

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Jak pátek 13. dopadne na jednotlivá znamení?

  • Kdo se může těšit: Den bude svědčit především Váhám, Blížencům a do značné míry také Vodnářům.
  • Kdo by se měl mít na pozoru: Náročnější vlivy čekají na Lvy, Štíry a Býky, pro které toto období není příliš příznivé.

Jaké budou děti narozené v tento magický den?

Děti, které přijdou na svět v pátek třináctého za této konstelace, dostanou do vínku mimořádnou houževnatost. „Budou mít hodně silnou vůli,“ uzavírá astroložka. V nečekaných situacích mohou reagovat složitěji, ale jejich vytrvalost a vůle budou obdivuhodné.

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Letos jde už o třetí pátek 13. Je zároveň poslední.
Letos jde už o třetí pátek 13. Je zároveň poslední.
Autor: Profimedia.cz

 

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Zdroj: Klára Pokorná