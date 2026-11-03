Osobní spory majitelů by se podle odbornice na veřejnost dostávat neměly, tím spíše, když je značka šedesát let budována jako rodinný odkaz a její tváří jsou i tři dcery manželů. „Ta značka se prezentuje jako rodinná značka, spravující nějaký tradiční odkaz, a myslím si, že to může image Dermacolu poškodit. Pro žádnou značku není dobré, když se interní spory dostanou na veřejnost. Určitě jí to neudělá dobrou reklamu a může to způsobit nějaký odliv zákazníků,“ říká přímo Denisa Hejlová.
Čechům rozvod nevadí
Přesto uklidňuje, že skandál sám o sobě kosmetický gigant nepotopí: „Češi jsou velmi tolerantní a Češi jsou národem, který se hodně rozvádí, takže u nás toto není většinou důvod, že by klienti značku jako takovou odmítli. Rodinný spor není v Čechách důvod k tomu, aby se zavedená značka položila.“
To, že Věra Komárová řeší svůj konec veřejně, není podle expertky žádným překvapením. „To je autentický styl paní Komárové. Ona taková je a stejně jako sdílí své pozitivní věci, tak sdílí ty negativní věci, které se jí v životě dějí,“ vysvětluje Hejlová a připomíná nedávnou kauzu z Finska. „Byli jsme svědky situace, kdy takto upřímně sdílela to, že ji ukradli v byznys lounge na letišti ve Finsku kabát od značky Fendi, který stál milion.“
Podporu Věře Komárové vyjádřily i některé slavné ženy, jako například Alice Bendová či Olga Menzelová. Na sociálních sítích se sice pod příspěvky o konci Komárové ve vedení firmy objevují výkřiky zklamaných žen, že už si Dermacol nikdy nekoupí, Hejlová to však krotí: „Myslím, že to je spíš taková momentální emoce, vyjádření podpory a sounáležitosti, ale na řízení značky jako takové to nebude mít zásadní dopad.“
Ztráta 55 milionů?
Mnohem větší hrozbou pro legendární českou kosmetiku jsou totiž finance. Jak informuje deník e15, Dermacol čelí souběhu vážných hospodářských problémů. „Podle zveřejněné účetní závěrky společnost loni prohloubila ztrátu z 20,5 na 55,2 milionu korun, což představuje nejhorší výsledek od roku 2020,“ uvádí E15 s tím, že o tři procenta (na 703,3 milionu korun) klesly meziročně i samotné tržby. Právě těmito ekonomickými potřebami firmy majitel Vladimír Komár svůj krok hájí a prosazuje v marketingu ostré úspory.
A právě tady dává expertka za pravdu. „Jestli byla firma ve ztrátě 55 milionů korun, tak to je velká ztráta,“ soudí Hejlová. Kde se stala chyba, musí podle ní zhodnotit samotné vedení: „A je otázka, jestli za to mohou špatná obchodní rozhodnutí a do jaké míry za to mohou i špatná marketingová rozhodnutí. A to já nedokážu ze své pozice posoudit.“
Hejlová zároveň poukazuje na častý nešvar rodinných firem. Ty podle jejích slov raději svěří marketing někomu z rodiny, i když na to třeba není úplně šikovný. „Což ale neříkám, že je tento případ,“ uzavírá expertka téma odchodu Věry Komárové. Jedno je však podle ní jisté: „Marketingově značku může řídit kdokoli, ať je z rodiny, nebo není, hlavní je, aby to byl dobrý ředitel.“