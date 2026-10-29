Mnoho lidí totiž bere čočky jen jako nevinnou maškarádu a zapomíná, že přicházejí do přímého kontaktu s okem. Hazardují tak se svým zrakem. „Kontaktní čočky jsou zdravotnickým prostředkem, který vyžaduje správnou péči. K problémům obvykle vede nedostatečná hygiena při manipulaci, spaní bez vyjmutí čoček nebo jejich nevhodné používání. Záněty mohou být velmi bolestivé a při pozdním zahájení léčby mohou vést i k trvalému poškození rohovky,“ varuje MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.
Na jedno použití
Pro bujarý večírek jsou z hygienického hlediska nejlepší volbou čočky na jedno použití. „Večer je po návratu z večírku jednoduše vyjmete a vyhodíte, čímž výrazně snížíte riziko podráždění,“ radí Sandra Klimešová, optometristka z optiky Alensa.cz. Zásadní je také správný postup: „Při večerním odličování je naopak potřeba čočky nejdříve vyjmout a následně odlíčit make-up. Základem je ale vždy čistota rukou a opatrná manipulace s čočkou,“ dodává Klimešová.
5 pravidel pro bezpečnou párty
- Čočky nasazujte čistýma rukama vždy ještě před nanesením líčidel.
- Čočky nesdílejte ani s nejlepší kamarádkou, hrozí přenos nebezpečných infekcí!
- V zakouřeném klubu oči rychle vysychají, mějte u sebe zvlhčující umělé slzy.
- Výrazné motivy s neprůhledným vzorem omezují periferní vidění, v autě je raději sundejte!
- I kdybyste přišli k ránu unavení, čočky musí ven! Spát v nich je obrovské riziko.
VAROVÁNÍ: Kdy okamžitě jít k lékaři?
Začalo vás oko řezat? Okamžitě čočku vyndejte! „Zčervenání, bolest oka, otok víček, hnisavý výtok nebo náhlé zhoršení vidění jsou příznaky, které není radno podceňovat. Pokud se stav nezlepší během jednoho dne nebo se naopak zhoršuje, je vhodné co nejdříve vyhledat očního lékaře,“ zdůrazňuje primář Zugar.