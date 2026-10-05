Po střední škole by ráda zamířila na policejní akademii nebo na právnickou fakultu, jednou by pak chtěla pracovat u policie. „Řekly jsme si doma s mamkou, že by bylo dobré, kdybych si už od podzimu vše postupně opakovala,“ říká pilná žákyně.
Společně vsadily na aplikaci Blesk Přijímačky, kde lektorka Tereza krok za krokem prochází matematické úlohy a srozumitelně vysvětluje českou gramatiku. „Velkou výhodou je, že aplikace nestojí tolik peněz jako online doučování od nejrůznějších agentur. Zatím jsme s ní proto maximálně spokojené,“ doplňuje Sofiina maminka.
Co si na aplikaci nejvíc pochvaluje samotná jedničkářka? „Pomáhá mi získat větší jistotu v různých gramatických chytácích, které lektorka detailně vysvětluje a zdůvodňuje. Určitě později nevynechám ani výukové video o geometrii. Moje o rok starší kamarádka s ní měla u loňských přijímaček docela trápení,“ líčí Sofie.
Přípravu se chystá otestovat v přijímačkách nanečisto spolupořádaných ministerstvem školství. Ty jsou zdarma a uskuteční se v průběhu ledna. Když bude potřeba, plánuje maminka pořídit další lekce Blesk Přijímaček.
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