Zatmění Měsíce v pátek 28. srpna bude viditelné před západem Luny a východem Slunce. Astroložka upozorňuje na velmi napjatou konstelaci. „Sluníčko je přesně v konjunkci s Merkurem, to je taková velmi výrazná konjunkce,“ vysvětluje Maria Baudyšová Jirků. Úkaz bude podle ní z astrologického hlediska intenzivní a nebezpečný kvůli postavení planety Uran. Co to znamená pro obyčejné smrtelníky? Obrovské riziko nehod, zvlášť v dopravě!
„Uran v Blížencích. Tam se obávám, že to na silnicích bude extrémně divoké. Tam bude potřeba být hodně opatrný,“ varuje astroložka. Vše navíc vyšlo na páteční ráno před posledním prázdninovým víkendem. „Tady bych se vůbec nedivila, kdyby se to nějakým blbým způsobem odrazilo v dopravě a statistice havárií,“ popisuje s obavami.
Její rada zní jasně. „Důrazně bych doporučovala opatrnost, klid, dobře se na cesty vyspat, uvést se do pohody, než sednu za volant a neblbnout. Necestovat víc, než je nutné.“ Kdo se chystá na letiště, měl by si nechat obrovskou časovou rezervu na dojezd a kontrolu zavazadel. „Dopřát si pohodu. Nehonit tisíc věcí najednou, nechtít vyřídit dvacet věcí najednou na poslední chvíli. To potom ten chaos jen zhoršuje,“ dodává astroložka.
Tato 4 znamení musí být ve střehu!
Zatmění zasáhne nejtvrději ty, kterým vládnou znamení, jež jsou sama o sobě neklidná, živá, akční, pohyblivá a výbušná. Podle Baudyšové Jirků půjde o Blížence, Panny, Ryby a Střelce. Tito lidé budou v době zatmění hodně citliví. „U nich bude znát velký neklid a tendence ke konfliktům obecně,“ upozorňuje zkušená astroložka.
Nebeská show za svítání
Zatímco hvězdy hrozí zmatky, podle astronomů půjde o nádhernou ranní show Měsíce, kdy dojde k jeho velmi výraznému částečnému zatmění. „Z našeho území jej budeme moci pozorovat na ranní obloze nízko nad západo-jihozápadním obzorem již za pokročilého svítání,“ uvádějí odborníci z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Na co se tedy připravit?
- 4:20 SELČ: První známka blížícího se zatmění – začne se pomalu otupovat jas levého horního okraje Měsíce, což ohlásí brzký počátek úkazu.
- 4:33 SELČ: Začátek samotného částečného zatmění.
- 6:17 SELČ: Vše končí (pro Prahu, jinde se čas v minutách liší) západem extrémně úzkého Měsíce. Západ tak nastane pouhé 4 minuty po maximální fázi částečného zatmění.
V rámci Česka a Slovenska si tento tajuplný jev nejlépe vychutnají lidé na jihozápadě Česka, kde bude možné sledovat maximální fázi zatmění ještě nad obzorem za jasného rozbřesku!