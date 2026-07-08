Na pohled vypadají všechny testované výrobky velmi podobně, a některé mají dokonce skoro stejné složení. Přesto jsou mezi nimi rozdíly. Jak dopadly výsledky laboratorní analýzy a senzorického testování, si přečtěte už v pátečním spotřebitelském testu v deníku Blesk a v sobotu také na Blesk.cz.
Nenechte se napálit
Jak napovídají údaje na obalu testovaných výrobků a potvrzuje laboratorní analýza, celozrnný chléb je vítanou složkou zdravé stravy a především nezanedbatelným zdrojem vlákniny, které máme my Češi stále deficit.
V testu si přečtěte, v čem se liší celozrnný chléb od vícezrnného a na jaké marketingové tahy si dát pozor, abyste si nepřinesli domů místo celozrnného chleba jen obarvené pečivo z bílé mouky.
Otevřený chutná plísním
Jakmile chléb otevřete, vniknou do sáčku spory plísní z okolního vzduchu. Když sáček znovu neprodyšně zavřete, vlhkost odpařující se z chleba kondenzuje na stěnách obalu. Vytvoříte tak dokonalé klima pro růst plísní. Navíc je celé zrno plné minerálů, tuků a bílkovin, to co je zdravé pro nás, je i rájem pro mikroorganismy.
Co s ním po otevření?
Nejhorší je nechat otevřený chléb v původním plastovém obalu. Musíte mu umožnit „dýchat“, ale zároveň zabránit úplnému vysušení. Máte tři možnosti:
Zabalit do utěrky
Chléb vyndejte z plastu, zabalte do čisté bavlněné nebo lněné utěrky (případně do papírového sáčku) a uložte do dřevěného, keramického či kovového chlebníku. Utěrka absorbuje přebytečnou vlhkost a chlebník udržuje stabilní klima.
Šup s ním do mrazáku
Pokud víte, že chléb nesníte do tří dnů, dejte ho do mrazáku, ale po jednotlivých plátcích, nebo plátky proložte fólií, aby šly oddělit, a pak rovnou hoďte do topinkovače. Chléb si tak zachová maximum chuti i živin.
Lednice
Obecně je lednice pro běžné pečivo hřích, protože při teplotách mezi 0 a 7 °C dochází k nejrychlejšímu stárnutí a tvrdnutí škrobů. Chléb sice nezplesniví, ale zhorší se jeho textura. U hutných celozrnných chlebů se však v horkých letních dnech lednice tolerovat dá – plíseň je totiž větší riziko než mírná ztráta kondice.
Co se v testu dále dozvíte?
- Která značka má nejlepší chuť a konzistenci?
- Nevyskytují se v nich toxické látky?
- Co stojí za dlouhou trvanlivostí?