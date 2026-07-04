S kousky skořápek zápolíme, i když si ke snídani nebo večeři připravujeme obyčejný hemenex. A drůbežáři mají vysvětlení! „Vzhledem k přechodu prodeje vajec z obohacených klecí na vejce nosnic v halách, podestýlková vejce, mohou spotřebitelé, zvyklí dlouhodobě na vejce z obohacených klecí, ve zvýšené míře vnímat odlišné vlastnosti v pevnosti skořápky,“ uvádí Petra Punčochová ze společnosti Česká vejce CZ.
Je to normální
Jde prý o přirozenou vlastnost. „Nemá vliv na kvalitu nebo zdravotní nezávadnost. Zároveň u bílých vajec je obvykle popisována měkčí skořápka než u hnědých,“ dodala.
Docent Lukáš Zita z katedry chovu hospodářských zvířat České zemědělské univerzity v Praze připomíná, že nelze opomenout ani vliv přepravy a distribuce. „Jemné mechanické otřesy nebo drobná, pouhým okem neviditelná poškození skořápky mohou způsobit, že se vejce při rozklepnutí rozpadá více než obvykle, přestože na povrchu nejsou patrné žádné vady,“ objasnil a zdůraznil:
„Nejde o zdravotní závadnost nebo nižší bezpečnost vajec. Ve většině případů jde o přirozenou biologickou variabilitu produktu, která je ovlivněna kombinací produkčních i skladovacích podmínek.“
Když ztrácí vodu
Někdy se stane, že při rozklepnutí vajíčka popraská skořápka a blanka pod ní zůstane neporušená. „Tužší či pevnější podskořápečná blána je často důsledkem přirozených změn probíhajících během skladování. Po snesení vejce postupně ztrácí vodu a oxid uhličitý, mění se jeho vnitřní struktura a blány pod skořápkou se stávají méně pružnými a pevnějšími.
Při rozklepnutí může vznikat dojem, že skořápka k bláně více přiléhá nebo se při jejím oddělování více rozpadá,“ vysvětlil docent Zita. Vliv tedy může mít i změna způsobu prodeje, kdy obchodníci nemusejí vejce ukládat do chladicích boxů.
Víte, že...
Významnou roli hraje výživa, především přísun vápníku, fosforu a vitaminu D3, které jsou nezbytné pro správnou mineralizaci skořápky. Vliv mohou mít sezonní podmínky, tepelný stres nebo zdravotní stav hejna.
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