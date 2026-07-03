Co všechno ovlivňuje tvar nohou a délka prstů? Chodidla vás prozradí!

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  • Podle tvaru se chodidla rozdělují na tři základní typy s názvy starověkých civilizací.
    Autor: Ladislava Protivanská - 

    3. července 2026 ● 05:00

    Zadívali jste se někdy na svoje chodidla a všimli jste si, že každý je máme trochu jinak tvarovaná? Podle tvaru se rozdělují na tři základní typy s názvy starověkých civilizací. Už víte, ke které skupině patříte? Znalost tvaru chodidla vám pomůže lépe se orientovat při výběru správné obuvi, abyste předešli zdravotním problémům. A nejen to! Napoví i mnohé o vašich povahových rysech.

  • 1.

    Řecké chodidlo: Symbol krásy a elegance

    Popis: Ukazováček je delší než palec.

     

    Zdravotní predispozice: Vzhledem k tomu, že druhý prst je nejdelší, může být při chůzi nejvíce zatěžován, což může vést k otlakům a deformacím, v krajním případě i k únavovým zlomeninám. Důsledkem stlačení prstů v úzké a malé obuvi se můžou vyskytnout kladívkové prsty.

     

    Tip: Až si budete zkoušet nové boty, pohlídejte si délku vložky, aby měl ukazováček dostatek prostoru.

     

    Povaha: Tento typ je spojován s impulzivností, energií a kreativitou. Lidé s řeckým chodidlem mívají vůdčí schopnosti, rádi se nadchnou pro něco nového a svým nadšením dovedou nakazit i ostatní. Některým může okolí vyčítat přílišnou tvrdohlavost.

  • 2.

    Římské chodidlo: Vzácný tvar

    Popis: Palec, ukazováček a prostředníček jsou přibližně stejně dlouhé, čtvrtý a pátý prst jsou obvykle výrazně kratší. Chodidlo působí širší a kratší, než je ve skutečnosti.

     

    Zdravotní predispozice: Na lodičky zapomeňte, obuv do špičky se s tímto tvarem chodidla vůbec neslučuje, mohly by způsobovat nepříjemné otlaky, nepohodlí a deformace. V případě zanedbané péče hrozí problémy s klenbou.

     

    Tip: Nejvhodnější jsou široce střižené boty s prostornou špičkou.

     

    Povaha: Římské chodidlo je spojováno se stabilitou, silou a dobrodružnou povahou. Tito lidé se prý nebojí výzev a bývají dobří v řešení problémů, jsou velmi aktivní a činorodí, zároveň vytrvalí, praktičtí a odhodlaní, a hlavně sociálně velmi zdatní. Samota jim nedělá dobře, milují společnost.

  • 3.

    Egyptské chodidlo: Nejběžnější typ

    Popis: Palec je nejdelší prst na noze a ostatní prsty se postupně zkracují. Chodidlo je štíhlé, protáhlé a působí elegantně.

     

    Zdravotní predispozice:Tento typ nohy je náchylnější na vznik vbočeného palce (hallux valgus), protože je na něj při chůzi kladena největší zátěž. Přetížení palce a nártu může vést k bolestem v oblasti palce a přední části chodidla.

     

    Tip: Při výběru obuvi dbejte, aby měly prsty dostatek prostoru v přední části, aby nedocházelo ke stlačení palce. Ideální jsou boty se zaoblenou špičkou.

     

    Povaha: Lidé, kteří kráčejí světem po egyptských chodidlech, jsou zpravidla vyrovnaní, spíše introverti, kteří si cení svého soukromí. Mají bohatý vnitřní svět a sklony ke snění. Někdy mohou být i impulzivní. Jsou zvídaví a baví je zkoušet nové věci.

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    Fotogalerie
    5 fotografií
    Římské chodidlo
    Římské chodidlo
    Autor: Blesk a Midjourney AI

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Témata

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