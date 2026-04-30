Dokonalé špekáčky krok za krokem, ale... Riziko rakoviny? Jak se mu vyhnout?
Už dnes si budeme pochutnávat na špekáčcích opečených nad čarodějnickým ohněm! Kvůli suchu a zákazu rozdělávání ohňů se ale leckde v Česku budeme muset spolehnout na gril. Ať už ale zvolíte jakoukoliv variantu, odbornice na kvalitu potravin Michaela Smolková vysvětlila, na co dát při výběru špekáčků pozor a jak je bezpečně a správně opékat.
Buřt, nebo špekáček? Není to jedno!
Váháte, jestli buřt, nebo špekáček? Výrobek, který má v názvu slovo špekáček, musí splňovat zákonem dané požadavky na složení. „Naopak buřty nejsou ve vyhlášce nijak definovány, tudíž jejich složení je čistě na výrobci,“ upozorňuje Ing. Michaela Smolková z blogu Umíme jíst.
Co musí splňovat pravý špekáček:
- Špekáčky mohou být vyrobeny z hovězího, vepřového či telecího masa, z jejich směsi, nebo jen z jednoho druhu.
- Nesmí však obsahovat strojně oddělené maso, tedy zbytky, které zůstaly po vykostění na kostech.
- Musí obsahovat minimálně 40 % masa a maximálně 45 % tuku.
- „Obsah masa ve špekáčcích běžně dostupných na trhu se pohybuje v rozmezí 50 až 90 %. Což je už docela velký rozdíl,“ vysvětluje Michaela Smolková.
- Pokud si vyberete drůbeží špekáčky, musí obsahovat aspoň 45 % masa a k jejich výrobě se smí používat i separát, tedy strojně oddělené maso.
Pozor na rakovinotvorné látky
Podle Michaely Smolkové je dobré vědět, že opékání masa a uzenin na otevřeném ohni nese svá rizika v podobě vzniku škodlivých karcinogenních látek. Pohlídejte si, aby se vypečený tuk nedostal do kontaktu se dřevem či přímým plamenem a nevznikaly tak rakovinotvorné látky.
Odbornice má také jasný tip k nákupu: „Na opékání a gril kupujte ideálně špekáčky bez dusitanů - dusitanům totiž nesvědčí vysoké teploty. Při opékání a grilování špekáčků s obsahem dusitanů vznikají škodlivé látky," dodává odbornice na kvalitu potravin.
- 1.
Jak na táborákovou klasiku
Opékání špekáčku vypadá jako ta nejjednodušší věc na světě. Jenže právě v tom je největší zrada a spálený povrch či studený vnitřek zná z táboráku skoro každý. Přitom stačí dodržet několik jednoduchých pravidel. Zde jsou ty nejčastější chyby a tipy, jak se jim vyhnout.
- 2.
Kvalitní základ
Základem je kvalitní špekáček, který má slušný podíl masa, pevnější strukturu a nepraská už při pohledu na oheň. Příliš levné uzeniny bývají plné vody a náhražek, takže se nad ohněm mohou rychle scvrknout, popraskat nebo vytékat.
- 3.
Správný oheň
Největší chyba je opékat špekáček přímo v plamenech. Plamen může špekáček rychle očadit a spálit, ale uvnitř zůstane vlažný. Správný čas přichází až ve chvíli, kdy se oheň trochu zklidní a máte k dispozici žhavé uhlíky.
- 4.
Decentní zářezy
Klasika je naříznutí do kříže na obou koncích, díky čemuž se špekáček pěkně rozevře a získá typické „ježaté“ konce. Řezy ale nedělejte příliš hluboké. Když špekáček rozříznete skoro napůl, tuk a šťáva vytečou ven a místo šťavnaté dobroty vám zůstane suchá uzenina.
- 5.
Pevné napíchnutí
Špekáček napíchněte na čistý opékací prut, vidlici nebo kovovou jehlu. Ideální je vést prut podélně středem, ne jen mělce krajem, aby špekáček držel pevně a při otáčení nespadl do popela.
- 6.
Pomalé opékání
Špekáček držte nad žhavými uhlíky nebo vedle nich, ne přímo v ohni. Doba opékaní bude sice trvat cca 15 minut, ale budeme mít šťavnatý špekáček s nižším množstvím škodlivých látek.
- 7.
Neustálé otáčení
Otáčejte ho průběžně. Pomalu, trpělivě, pořád dokola. Díky tomu se opeče rovnoměrně ze všech stran, nepraskne tolik a nebude mít jednu část černou a druhou bledou. Správně opečený špekáček má být zlatohnědý až tmavě hnědý, ale ne spálený. Pokud se vám někde přece jen připálí, zuhelnatělou část raději odkrojte nebo oškrábněte.VideoVideo se připravuje ...
- 8.
Chvilka na odpočinek
Jakmile je hotovo, nespěchejte s prvním soustem. Špekáček je uvnitř velmi horký a rozpuštěný tuk může nepříjemně popálit. Dejte mu půl minuty až minutu odpočinku. Pak už stačí krajíc chleba, hořčice, kečup, cibule nebo okurka.