Nad částkou 49,90 koruny za 50 gramů zákazníci řetězce Globus jen kroutili hlavou. „Cena se odvíjí od aktuální nabídky dodavatele a sezonní dostupnosti mladých kopřiv, které mají velmi krátké období sklizně,“ vysvětlila mluvčí řetězce Aneta Turnovská s tím, že se cena 1. dubna snížila o 40 procent na 29,90 Kč.

A co lze z 50 gramů kopřiv připravit? Na nádivku je potřeba zhruba 100 g, musíte tedy koupit balení hned dvě. Do čaje se dává asi 10 g, nabízené množství tak vyjde jen na pět čajů...

Kdo nechce utrácet, měl by vyrazit jednoduše do přírody. Ideální je natrhat si kopřivy mimo silnice a frekventovaná místa na loukách či okrajích lesů. Sbírají se jen mladé vršky, které stačí doma umýt a krátce spařit. A pokud narazíte na medvědí česnek, nasbírejte si i ten. Pouhých 100 gramů v obchodě vyjde na 60 korun.

Na záněty i únavu

Kopřiva patří mezi nejúčinnější lokální byliny pro podporu detoxikace, doplnění minerálů a celkové vitality organismu. „Díky vysokému obsahu železa, chlorofylu a antioxidantů přispívá ke zlepšení energie, kvality krve i metabolické rovnováhy. Při pravidelném užívání pomáhá tělu zvládat záněty, únavu i výkyvy hladiny cukru v krvi,“ vysvětlila výživová poradkyně Hana Borkovcová.

Víte, že...

...kopřiva nepatří jen do nádivky a čaje? Přidat lze i do smoothie, polévek, salátů nebo třeba i do pesta či omelety.

Toxikologové varují: Tohle je jedovatá krása

V zahradách a parcích kvetou jarní květiny, často si jimi zdobíme i byty. Toxikologové ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze upozorňují, že jsou krásné a zároveň nebezpečné, zejména dětem a zvířatům.

Hyacinty: dráždí kůži, způsobují vyrážku. V ústech pak otok a pálení, po polknutí nevolnost, zvracení a průjem.

Narcisy: mohou způsobit vyrážku a pálení sliznic, při požití bolesti břicha, průjem a zvracení.

Sasanky: toxické jsou v čerstvých i sušených rostlinách. Dráždí zažívací trakt, způsobují bolesti břicha a zvracení.

Krokusy: způsobují jen lehčí otravy s nevolností a průjmem.

Fialky: nejsou jedovaté. Lze je přidávat do salátů, čajů, zdobit jimi dezerty. Ve větším množství mohou dráždit na zvracení.

Video
Video se připravuje ...

Fotogalerie
3 fotografie
50 g kopřiv za 49,90 Kč v Globusu
50 g kopřiv za 49,90 Kč v Globusu
Autor: archiv Blesku