Minisčítání Českého statistického úřadu se zúčastnilo 83 558 dětí z 5511 tříd a 1092 škol v Česku. A výsledky ukazují, jak moc se svět dnešních školáků změnil. Online jsou prakticky pořád a pro mnoho z nich jde o hlavní přísun zábavy. Hrají hry, sledují videa, komunikují s kamarády a pohybují se na sociálních sítích.
Právě ty postupně nahrazují dřívější zdroje zábavy i informací, jako jsou televize nebo rodina. Mobil je pro většinu dětí naprostou samozřejmostí – často ho mají už od prvních tříd, někdy ještě dřív. A jen nerady se ho vzdávají.
Překvapivý je ale i opačný pohled. Nejčastější volnočasovou aktivitou zůstává sport. Naopak čtení knih ustupuje do pozadí. Některé děti přečtou jen pár knih ročně, jiné dokonce žádnou. A mění se i jejich režim. Zatímco mladší děti chodí spát dřív, u starších rozhodně není výjimkou usínání až po půlnoci.
Učitelé: Výuka se musí přizpůsobit
Děti se podle učitelky matematiky a biologie Jany Doležalové z Vimperku příliš nemění. Mění se hlavně svět kolem nich a musí se tomu přizpůsobit i výuka. Právě proto se dává čím dál větší důraz na finanční a statistickou gramotnost a práci s daty v souvislostech. Podle ní je důležité, aby se děti neučily jen počítat, ale hlavně přemýšlet. „Dnes se klade důraz na to, aby děti informace nacházely a ověřovaly samy,“ říká. Výuka se tak postupně posouvá od pouhého předávání faktů k projektové práci, spolupráci a samostatnému objevování.
Výsledky průzkumu najdete v GALERII.
"Rostou úzkosti, deprese a děti hloupnou." Neurolog o drastických dopadech digitálu na dětský mozek Bára Holá