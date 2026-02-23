Realitní trh v Česku je skutečně pestrý. Pořídit můžete minibyt, který nemá ani koupelnu, ale také k bydlení uzpůsobit třeba vodárenskou věž nebo dokonce kostel! A kdybyste měli zájem o středověkou hradbu pamatující Přemyslovce, i tohle je možné, jak ukazuje inzerát.
„Je to nabídka, která se opravdu neobjevuje často a která vyžaduje zájem opravdového fajnšmekra. Dům je vhodný zejména pro ty, kteří si mimo klasického bydlení chtějí splnit sen o něčem, co jen tak někdo nemá,“ popisuje pro Blesk.cz realitní makléř Ondřej Černovický.
Přímou součástí domu za necelých 8 milionů korun je totiž část opevnění města Kouřim, které pochází z konce 13. století. „Ačkoliv musí majitel historický odkaz opečovávat, žádnou zvláštní údržbu hradba nevyžaduje. Ostatně zvládla už přes 750 let, nějaký větřík ji jen tak nerozhodí,“ uzavírá makléř.
Nejstarší nemovitost na českém trhu?
Jste fanoušky Zrádců a chcete si zahrát na hradního pána? Žádný problém. K dispozici je vám hrad v Dolních Kounicích nedaleko Brna. Loni byl nejstarší nemovitostí, respektive památkou k prodeji. Stojí na kopci nad řekou Jihlavou, nedaleko zříceniny kláštera Rosa Coeli. Jeho historie sahá až do roku 1162, kdy byl jeho prvním vlastníkem Vilém z Kounic. Na základě znaleckého posudku má hrad hodnotu dokonce půl miliardy korun, reálnou hodnotu ovšem určí až konečná koupě.
Na jaké bizarní nemovitosti ještě můžete narazit v nabídce realit? Na prodej byl kromě řady zámků či tvrzí i kostel v Chabařovicích, bunkr typu „řopík“ nebo historické hrobky. „V naší nabídce jsme měli také vinné sklípky nebo hausbóty,“ uvádí Lucie Starovičová z portálu Bezrealitky.
K mání je stále také vodárenská věž v pražské Libni. Pořídit ji můžete za 55 milionů korun. Menší investoři pak mohou vzít za vděk vodárenskou věží v Roudnici nad Labem – ta vyjde na necelých 7 milionů.
