Realitní trh v Česku je skutečně pestrý. Pořídit můžete minibyt, který nemá ani koupelnu, ale také k bydlení uzpůsobit třeba vodárenskou věž nebo dokonce kostel! A kdybyste měli zájem o středověkou hradbu pamatující Přemyslovce, i tohle je možné, jak ukazuje inzerát.

„Je to nabídka, která se opravdu neobjevuje často a která vyžaduje zájem opravdového fajnšmekra. Dům je vhodný zejména pro ty, kteří si mimo klasického bydlení chtějí splnit sen o něčem, co jen tak někdo nemá,“ popisuje pro Blesk.cz realitní makléř Ondřej Černovický.

 Přímou součástí domu za necelých 8 milionů korun je totiž část opevnění města Kouřim, které pochází z konce 13. století. „Ačkoliv musí majitel historický odkaz opečovávat, žádnou zvláštní údržbu hradba nevyžaduje. Ostatně zvládla už přes 750 let, nějaký větřík ji jen tak nerozhodí,“ uzavírá makléř.

Středověk s bazénem? Může být!
Autor: Ondřej Černovický
 

Nejstarší nemovitost na českém trhu?

Jste fanoušky Zrádců a chcete si zahrát na hradního pána? Žádný problém. K dispozici je vám hrad v Dolních Kounicích nedaleko Brna. Loni byl nejstarší nemovitostí, respektive památkou k prodeji. Stojí na kopci nad řekou Jihlavou, nedaleko zříceniny kláštera Rosa Coeli. Jeho historie sahá až do roku 1162, kdy byl jeho prvním vlastníkem Vilém z Kounic. Na základě znaleckého posudku má hrad hodnotu dokonce půl miliardy korun, reálnou hodnotu ovšem určí až konečná koupě.

Na jaké bizarní nemovitosti ještě můžete narazit v nabídce realit? Na prodej byl kromě řady zámků či tvrzí i kostel v Chabařovicích, bunkr typu „řopík“ nebo historické hrobky. „V naší nabídce jsme měli také vinné sklípky nebo hausbóty,“ uvádí Lucie Starovičová z portálu Bezrealitky.

K mání je stále také vodárenská věž v pražské Libni. Pořídit ji můžete za 55 milionů korun. Menší investoři pak mohou vzít za vděk vodárenskou věží v Roudnici nad Labem – ta vyjde na necelých 7 milionů.

Letecký pohled na originální bydlení.
