V prvním případě šlo o Excellent EVERYDAY SPECIAL SALAME MILANO prodejce Albert. „Výrobce ve složení na obalu mj. uvedl: Na 100 g hotového výrobku bylo použito 149 g vepřového masa. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři však v předmětné šarži potraviny potvrdil přítomnost masa v množství 120,9 g masa na 100 g hotového výrobku. Nedodržením uvedeného složení potraviny byl spotřebitel uváděn v omyl,“ popisuje tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. U složení sušených masných výrobků se vždy uvádí hmotnost masa před vysušením na hmotnostní jednotku finálního výrobku po vysušení.
Chalupářské vepřové
Dalším problémovým výrobkem byl konzervovaný masný výrobek „Chalupářské vepřové maso Pikok prodejce Lidl. „Výrobce ve složení na obalu mj. uvedl: obsah masa 89 %. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři však v předmětné šarži potraviny potvrdil přítomnost masa z v množství 76,6 %. Nedodržením uvedeného složení potraviny byl spotřebitel uváděn v omyl,“ dodává Pavel Kopřiva. S kontrolovanou osobou zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.