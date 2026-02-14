Opakovaně jste mimo jiné na stránkách Blesku radila: Zkuste si o tom v páru otevřeně promluvit. Jak se mění naše schopnost v páru otevřeně mluvit o sexu?
Před třiceti lety nebylo vůbec běžné o sexu jakkoli mluvit. Lidé neměli k dispozici adekvátní výrazové prostředky, které by uměli beze studu používat. Mnoho oblastí lidské sexuality bylo tabuizováno. Lidé měli málo informací o tom, jak různě by mohl tzv. normální sex vypadat, jakým způsobem většinou ženy prožívají orgasmus, o nekoitálních způsobech milování, o neškodlivosti masturbace nebo o sexuální orientaci. V současné době je informací dostatek. Ale i tak mě navštěvují v ordinaci dvojice, u kterých tato schopnost pokulhává, a dostávají se i kvůli tomu do problémů.
Kde jsou kořeny toho pokulhávání?
Schopnost domlouvat se o sexuální intimitě, sdílení informací, laskavá komunikace s partnerem je podmíněna mnoha faktory. Roli hraje sexuální výchova v bazální rodině, která by měla dítě naučit, že mluvit o sexu je normální. Rodičovský vzor vztahu mezi mužem a ženou je také nezanedbatelný. To vše každého z nás formuje. Nezanedbatelný vliv má i naše povaha a typ naší osobnosti. V neposlední řadě jde i o typ a kvalitu vztahu, ve kterém komunikace o sexu probíhá. Zda je v něm o sexu (a našich pochybách, nejistotách či představách) možné s partnerem bezpečně mluvit.
Umíme si postěžovat kamarádkám, kamarádům, nově konzultovat naše trable s umělou inteligencí, ale nějak nám moc nejde říct to napřímo té/tomu, s kým bychom to probrat měli?
Nechceme toho druhého zraňovat svou nespokojeností, stydíme se mluvit, protože nám na tom druhém hodně záleží a nechceme riskovat, že to vztah ovlivní. Máme málo sebejistoty.
Takže jistá ohleduplnost, stydlivost, obava, nedostatek odvahy. To není moc sexy, co?
Což o to, některé uvedené vlastnosti i být sexy mohou, ale otevřené komunikaci brání.
Ono to zní tak logicky a samozřejmě: Promluvte si o tom spolu. Ale jak v páru mluvit o sexu?
V první fázi vztahu, kdy jsou do sebe partneři eroticky zamilovaní (a toto období někdy nazývají jako „to jsme nevylezli z postele“), většinou nemívají potřebu o sexu mluvit, protože chemický koktejl, který jejich těla produkují, je nese na svých křídlech a vše, co se v sexu děje, je fajn. Přitom právě v tomto období by se daly dobře řešit potíže, které – pokud se o nich dlouhodobě nemluví – mohou pro vztah znamenat konec.
Jako třeba?
Mám tím na mysli zejména to, zda žena při milování prožívá – nebo neprožívá – orgasmus a jakým způsobem. Právě neprožívání orgasmu bývá jedním z hlavních důvodů ztráty chuti na sex v následujících letech.
Jak jim v tom mohou pomoci partneři? Otázka „Bylas?“ asi nebude ta vhodná. Jaké věty, slova byste doporučila?
- Registrace do Mého Blesku je zcela zdarma.
- Získáte přístup k veškerému obsahu Blesku.
- Užijete si soutěže o ceny, slevy a exkluzivní výhody.