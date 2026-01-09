Přibližně dvě třetiny lidí na celém světě opustí svá novoroční předsevzetí do jednoho měsíce, jejich vůle se podle statistik začne lámat druhý lednový pátek, který v anglicky mluvících zemích dostal název Quitters day (den, kdy to lidé vzdávají – pozn. red.).
Důvodem jsou často až příliš ambiciózní plány. Takže pokud nad vámi právě dnes vítězí slabá vůle, projděte si znovu svá odhodlání a přenastavte je! Bylo-li vaším přáním seknout s kouřením, pojďte s námi do druhého ročníku projektu Típněte to s Bleskem.
Češi a předsevzetí
V Česku si dává podle výsledků průzkumu agentury Konektor (realizovala ho pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos – pozn. red.) novoroční předsevzetí více než tři čtvrtiny Čechů (77 %), jeden ze šesti přitom každý rok. 41 % dotázaných uvádí, že jim odhodlání dodržet předsevzetí vydrží několik měsíců, ovšem do konce ledna to vzdá už pětina (23 %) respondentů.
Každému čtvrtému člověku, který si dává novoroční předsevzetí, vydrží motivace jen pár dní. Ti nejtrpělivější to zvládnou až celý rok, je jich 12 %. Selháváme nejčastěji kvůli chybějící motivaci, nedostatku času, nastavujeme si příliš vysoká očekávání a také podlehneme pocitu, že už »je to jedno«. Nohy nám podráží i okolí a společenský tlak.
Jak zvládnout předsevzetí
Stanovte si realistické cíle a rozfázujte je na menší kroky. Vytvořte si návyk, zaznamenávejte své pokroky a sdílejte své plány s okolím, které vás může podpořit. Pokud uděláte chybu, nepodléhejte jí, poučte se z ní a začněte znovu.
● Neperte se s nereálnými požadavky. Pokud chcete začít běhat, nečekejte, že za dva měsíce zaběhnete maraton.
● Rozdělte velké cíle na menší, zvládnutelné kroky.
● Důslednost a trpělivost jsou klíčové. Nespěchejte, tělo a mysl si na nový návyk potřebují zvyknout.
● Sepište si předsevzetí na papír nebo do aplikace, abyste je měli stále na očích.
● Oznámení rodině nebo kamarádům vám může pomoci s motivací a podporou.
● Zapojte do svých cílů někoho dalšího. Společně se snáze budete navzájem motivovat a překonávat překážky.
● Jeden nezdar neznamená konec. Poučte se z chyby a pokračujte dále.
● Za dosažené milníky si dopřejte odměnu, abyste si udrželi motivaci.
● Mějte přehled o tom, jak se vám daří. Viditelné výsledky jsou skvělou motivací k dalšímu snažení.
Nebuďte na sebe příliš tvrdí: Nevnímejte předsevzetí jako trest. Pokud vám něco nevyšlo, nebičujte se, ale snažte se na to příště přijít a vyhnout se chybě.
Típněte to s Bleskem
Chcete přestat kouřit? Opakovaně se o to pokoušíte a opakovaně selháváte? Pojďte to zkusit s Bleskem. Hledáme 10 dobrovolníků – kuřáků klasických cigaret, kteří se zapojí do projektu Típněte to s Bleskem!
Koho hledáme
- plnoleté muže a ženy, kteří kouří pravidelně klasické cigarety a chtějí přestat.
Co nabízíme
- tříměsíční pomoc zdarma!
- na základě konzultace s odborníky zvolíte postup, který pro vás bude realistický a proveditelný
- psychologickou podporu a pomoc výživového poradce
Co požadujeme
- Vaši odvahu a chuť přestat kouřit cigarety
- Zveřejnění vašich úspěchů i neúspěchů v deníku Blesk i na Blesk.cz Pokud vás projekt Típněte to s Bleskem oslovil, pošlete nám do 31. ledna svoji fotografii a krátkou informaci o sobě (věk, bydliště, počet vykouřených cigaret denně a důvod, proč chcete přestat).
- Nezapomeňte na telefonický kontakt na sebe!
Z došlých mailů a dopisů vybere redakce 10 účastníků! Své přihlášky posílejte na: iva.dvorakova@cncenter.cz do předmětu nezapomeňte uvést TÍPNĚTE TO S BLESKEM
