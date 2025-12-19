Bramborový salát umí rychle vyvolat velkou nostalgii – po Vánocích v dětství i rodinných receptech, které se někdy nedaří napodobit. Možná ale překvapí, že salát se na naše stoly dostal až poměrně nedávno, na přelomu 19. a 20. století, kdy do českých domácností pronikaly vlivy vídeňské a německé kuchyně. A ač Magdalena Dobromila Rettigová dokázala ovlivnit generace kuchařů, její recept na salát by vás asi nenadchl – šlo totiž o brambory promíchané se zbytky z kuchyně.
V různých obdobách najdeme bramborový salát i v dalších zemích. Zatímco náš bývá hutnější a bohatší na majonézu, v Německu nebo Rakousku se podává spíš teplý, s vinným octem a cibulkou. Poláci zase do salátu rádi přidají kořenovou zeleninu a v severských zemích holdují kopru a hořčici.
Dobrý salát? Bez dobrých surovin to nepůjde
Jestli se vám salát letos povede, závisí především na výběru brambor. Sáhněte po pevných, žlutomasých bramborách varného typu A nebo AB. Budou držet tvar, nerozpadnou se a salát díky nim bude jemný, ne kašovitý.
Brambory vždy vařte ve slupce, aby si zachovaly aroma.
Chuť salátu ovlivní také kvalita dalších surovin. Čím méně ingrediencí, tím víc se projeví jejich „kondice“.
Salát si navíc dopřáváme výjimečně a nevyplatí se na něm příliš šetřit. Zavadlou zeleninu proto raději nechte třeba do vývaru nebo krémové polévky a na salát kupte čerstvou – ideálně od farmáře nebo v bio kvalitě.
Mrkev by měla být sladká, cibuli volte bílou nebo šalotku a nakrájejte ji najemno. A co okurky? Pokud máte domácí „kvašáky“, asi není co řešit – chuť salátu bude jemnější. Sterilované na druhou stranu dodají výraznější kyselost, a záleží tak na tom, co jako rodina preferujete.
Tipy na dokonalý salát:
Brambory nechte po uvaření úplně vychladnout, aby po smíchání s majonézou salát nezřídl.
Krájejte vše na podobně velké kostičky, salát bude jemnější.
Dochucujte postupně — sůl, pepř, šťáva z okurek a hořčice dokáží rychle přebít chuť.
Směs promíchávejte jemně, ideálně dřevěnou nebo silikonovou vařečkou.
Hotový salát nechte odležet 12–24 hodin, teprve potom se projeví jeho plná chuť.
Salát na Nový rok? Jedině s novou várkou
Bramborový salát je lahůdkou, na kterou se celý rok těšíme. Řada lidí ho připravuje ve velkém, fotky obřích mís plní sociální sítě a nutriční terapeuti se možná chytají za hlavu. Nejde přitom ani tak o množství, jako o výdrž. Bramborový salát totiž v lednici vydrží přibližně tři dny, a to za předpokladu, že ho uchováváte striktně v chladu a v uzavřené nádobě.
Pokud jako mnozí necháváte salát před podáváním venku „odležet“ na teple, měli byste ho sníst okamžitě. Pozor dejte i na oblíbené ochutnávání přímo z mísy – přes lžíci se do salátu rychle dostanou nežádoucí mikroorganismy.
„Pokud do salátu přidáváme pro odlehčení bílý jogurt, je lepší ho dodat až na poslední chvíli, aby nezkysl. Domácí majonéze se raději vyhněte kvůli syrovým vajíčkům – případně sáhněte po vejcích zpracovaných pasterizací, kde riziko salmonely nehrozí,“ doporučuje Petra Stráňavová z Košík.cz.
Klasický český vánoční salát
1 kg brambor typu A, 3 mrkve, 1 petržel, 3 vejce, 5 sterilovaných okurek, 1 cibule, 150 g majonézy, lžíce hořčice, sůl, pepř.
Brambory uvařte ve slupce a nechte vychladnout. Nakrájejte je na kostičky, stejně jako zeleninu a okurky. Přidejte vejce, majonézu, hořčici a dochuťte. Nechte odležet.
Tip: Část majonézy nahraďte bílým jogurtem a na osvěžení salátu přidejte nakrájené jablko.
Asijský bramborový salát s limetou a sezamem
1 kg brambor, jarní cibulka, lžička sezamového oleje, šťáva z jedné limety, lžička medu, chilli, koriandr.
Vychladlé brambory nakrájejte na kostky, smíchejte s limetovou zálivkou, přidejte sezam a čerstvé bylinky. Hodí se ke štědrovečerní rybě i jako příloha k dalším masům.
Francouzský bramborový salát s dijonskou hořčicí a kapary
800 g brambor typu A, 2 lžíce dijonské hořčice, lžíce medu, 2 lžíce bílého vína/šampaňského octa, 3 lžíce olivového oleje, kapary, jarní cibulka, sůl, pepř.
Brambory uvařte a nakrájejte na plátky. Z hořčice, octa a oleje vyšlehejte zálivku. Přidejte kapary, cibulku a dochuťte. Servírujte ještě lehce vlažné, hodí se ke kaprovi i k lososovi.
Skandinávský salát s hořčicí a koprem
500 g brambor varný typ A, dvě nakládané okurky, čerstvý kopr, červená cibule, 2 lžičky dijonské hořčice, zakysaná smetana nebo jogurt, citronová šťáva.
Smíchejte uvařené a nakrájené brambory s okurkami, cibulí a koprem. Dresink připravte z jogurtu, hořčice a citronu – poměr přizpůsobte svým chuťovým preferencím. Lehce promíchejte a získáte svěží, nakyslý a krásně aromatický lehký salát.
Salát s jablky a ořechy
500 g brambor varný typ A, 2 vařené mrkve, 2 nakládané okurky, 2 jablka, hrst vlašských ořechů, majonéza + kapka medu, citron, pepř.
Jablka pokapejte citronem, přimíchejte k uvařeným a nakrájeným bramborám a zelenině. Přidejte nahrubo nasekané ořechy, spojte lehkou majonézou a dochuťte.
