Naděje pro umírající pacienty
Diagnóza rakoviny slinivky břišní patří k těm, kterých se lidé obávají nejvíce. Nemoc totiž často udeří tiše, bez výraznějších varovných příznaků. Když ji lékaři odhalí, nádor už mnohdy nelze operovat.
Naději nyní přináší nová cílená léčba, kterou zkoumají vědci v zahraničí. Nejdále pokročil lék s účinnou látkou daraxonrasib, který dokáže zablokovat bílkovinu podporující nekontrolované množení rakovinných buněk.
„Zatím nejdál je lék na bázi účinné látky daraxonrasib. Ten cíleně blokuje bílkovinu, která u většiny nádorů slinivky břišní funguje jako zaseknutý plynový pedál a podporuje nekontrolovaný růst buněk. Tento lék se zatím nasazoval lidem ve IV., metastatickém stadiu. V klinické fázi prodloužil medián dožití pacientů z 6,7 měsíce při standardní chemoterapii na 13,2 měsíce, tedy téměř dvojnásobně,“ vysvětluje profesor Ondřej Urban z Fakultní nemocnice Olomouc.
Jde o zásadní posun. Pro lidi s pokročilým onemocněním totiž může několik měsíců života navíc znamenat drahocenný čas strávený s rodinou a blízkými. Výsledek ale neznamená, že lék dokáže rakovinu vyléčit.
Milion korun za jediný měsíc!
Nová léčba má podle tiskové zprávy za sebou důležitý krok. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ji měl schválit 26. srpna letošního roku a v Evropě se čeká na konečné rozhodnutí.
Ani případné evropské schválení ale automaticky neznamená, že se lék okamžitě dostane k českým pacientům. Překážkou může být jeho mimořádně vysoká cena.
„Nyní se čeká na rozhodnutí Evropské komise. Dostupnost v Česku bude záviset také na stanovení ceny a úhrady. Lék je drahý a cena se pohybuje kolem milionu korun na jednoho pacienta za měsíc,“ upozorňuje profesor Urban.
Vakcína proti rakovině? Vědci jsou na stopě!
Ještě odvážnější cíl mají američtí vědci z Johns Hopkins University. Pracují na experimentální vakcíně, která by mohla rakovině slinivky předcházet. Jejím úkolem je naučit imunitní systém rozpoznat a zničit nebezpečné buňky dříve, než se z nich stane zhoubný nádor.První výsledky vypadají slibně.
Ve studii vyvolala vakcína imunitní odpověď u 18 z 20 účastníků s dědičnou predispozicí a změnou na slinivce. Zatím ale není prokázáno, že skutečně dokáže vzniku rakoviny zabránit.
„Výsledky jsou povzbudivé, ale preventivní účinek musí ověřit větší studie s delším sledováním. Pokud by se však účinnost látky prokázala, pak by mohla pomáhat především lidem s vysokým dědičným rizikem onemocnění. Umím si představit, že by z ní v budoucnosti profitovali například ti, které v rámci programu cíleného vyhledávání karcinomu pankreatu pravidelně vyšetřujeme,“ říká profesor Urban.
Nádory zmizely! Zatím ale jen u myší
Další nadějné zprávy přicházejí ze Španělska. Týmu vědce Mariana Barbacida se podařilo kombinací tří látek dosáhnout ústupu nádorů u některých laboratorních myší. Jakkoli nadějně objev působí, lékaři varují před předčasným nadšením. „Výsledek u zvířat ale ještě nezaručuje účinnost ani bezpečnost u člověka. Před případným použitím této kombinace u pacientů bude nutný další vývoj a klinické ověření,“ upozorňuje profesor Ilja Tachecí, předseda České gastroenterologické společnosti.
Pozor na tyto varovné signály!
Největší záludností rakoviny slinivky zůstává její nenápadný začátek. Nemocný člověk nemusí dlouho tušit, že se v jeho těle odehrává něco vážného.
Lékaři proto upozorňují na příznaky, které by lidé rozhodně neměli přehlížet:
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Nevysvětlitelné hubnutí – člověk ztrácí kilogramy, přestože se o to nesnaží.
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Žloutenka – nově vzniklé žluté zbarvení kůže nebo očního bělma.
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Přetrvávající bolesti břicha nebo zad – zvláště pokud nemají zřejmou příčinu.
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Nově zjištěná cukrovka po padesátce – zvýšenou pozornost si zaslouží zejména tehdy, pokud ji provází nechtěné hubnutí.
„Neměli bychom podceňovat nově vzniklou žloutenku, nevysvětlitelné hubnutí ani přetrvávající bolesti břicha či zad. S lékařem je vhodné probrat také nově vzniklou cukrovku po padesátce, zvláště při současném nechtěném hubnutí. U naprosté většiny pacientů však cukrovka není způsobena nádorem,“ vysvětluje profesor Tachecí. Tyto potíže mohou mít i řadu jiných příčin. Pokud se ale objeví, je důležité neodkládat návštěvu lékaře.
V Česku umírají tisíce lidí
Čísla jsou neúprosná. Rakovinu slinivky břišní lékaři každoročně odhalí přibližně u 2 500 Čechů. Jen v roce 2024 si podle Českého statistického úřadu vyžádala 2 351 životů.
Vyšší riziko mají lidé, v jejichž rodině se nemoc opakovaně vyskytla, a nositelé některých dědičných genetických změn. Ti by měli možnost pravidelných kontrol konzultovat s lékařem.
Každý ale může udělat alespoň něco pro snížení rizika. Odborníci doporučují především nekouřit a udržovat si zdravou tělesnou hmotnost.
Světový den rakoviny slinivky břišní připadá letos na 19. listopadu. Lékaři při této příležitosti připomínají, že i přes povzbudivé výsledky výzkumu zůstává včasné odhalení nemoci mimořádně důležité.