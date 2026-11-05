Pneumologové u příležitosti blížícího se Světového dne CHOPN odhalili fascinující fakt z historie kvality našeho ovzduší. „Analýzou ledovců se zjistilo, že za posledních 2000 let existovalo pouze jediné období, kdy bylo ovzduší v Evropě téměř stoprocentně čisté a bez stop olova, a to v letech 1349–1353, kdy kontinent zasáhla pandemie moru,“ popisuje prof. MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ke strmému nárůstu znečištění pak podle něj začalo docházet na konci 19. a začátku 20. století kvůli prudce se rozvíjejícímu průmyslu a chybějícím preventivním opatřením.
Česko v červených číslech
Znečištěné ovzduší je obrovskou hrozbou, protože jemné prachové částice pronikají hluboko do plic, kde vyvolávají nebezpečné záněty. Ačkoliv Česká republika splňuje starší národní limity pro množství polétavého prachu na metr krychlový (PM₂,₅), podle nových přísných norem WHO hrubě propadá. Ta kvůli prokázaným zdravotním rizikům doporučuje roční koncentraci PM₂,₅ maximálně 5 µg/m³. „V České republice jsme loni skončili na 13 µg/m³, tedy 2,6násobku doporučované hodnoty,“ varuje profesor Koblížek a dodává, že v rámci republiky jsou navíc patrné značné rozdíly mezi jednotlivými regiony.
Plíce v ohrožení: Nemocnice se plní
Znečištěné ovzduší se společně s dalšími vlivy, jako je kouření, podepisuje na našem zdraví. Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v Česku trpí podle odhadů až 600 000 lidí, ale léčí se s ní pouhých 260 000 pacientů. Zejména u těchto lidí pak dochází k náhlému zhoršení stavu, kvůli kterému končí v nemocnicích.
„V celé Evropě, včetně ČR, nyní čelíme vlně respiračních problémů, zápalů plic, akutního zhoršení chronických nemocí, zejména CHOPN či zánětů průdušek, ale i plicních fibróz,“ potvrzuje prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.
Jak se chránit v sychravém podzimu?
To, v jakém stavu přečkáme letošní podzim a zimu plnou respiračních infekcí, máme podle odborníků z velké části ve vlastních rukou. Lékaři radí dodržovat tato pravidla:
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Nejúčinnější ochranou před těžkým průběhem infekcí dýchacích cest je očkování, jehož ideální doba je právě nyní.
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Zásadní vliv na imunitu má psychická pohoda a dostatek spánku.
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V podzimním jídelníčku by podle pneumologů nemělo chybět kysané zelí, česnek, cibule či další fermentované potraviny.
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Lidé by se měli vyvarovat kouření, které představuje společně s nekvalitním ovzduším pro plíce tu největší zátěž
Nechte si zkontrolovat plíce
V rámci snahy o časný záchyt CHOPN pořádá Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) řadu akcí pro veřejnost. Podle jeho předsedy doc. MUDr. Norberta Pauka, Ph.D. si letos mohou lidé nechat zkontrolovat své plíce hned na několika místech v ČR. Lékař zve také na letošní přednáškovou vzdělávací akci Den pro zdravé plíce, která se uskuteční 21. listopadu od 9 do 14 hodin. Sledovat ji lze navíc online na stránkách www.copn.cz.