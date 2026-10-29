Nadváhu nebo obezitu má v Česku šest z deseti dospělých. Zároveň se hýbeme méně, než by bylo pro zdraví třeba. „Patříme mezi top 10 nejméně pohyblivých a nejvíce sedavých národů v Evropě,“ komentuje Petra Pipková z projektu Hýbejme se průzkum MultiSport Index, který pravidelně mapuje vztah lidí ke sportu.
Tím nemusejí být přitom běh, posilovna ani jiné náročné aktivity. Pro člověka, který už nezvládne větší fyzickou zátěž, můžou být stejně důležité obyčejná procházka, práce na zahradě, cesta pěšky na nákup nebo venčení psa. Ideální je také nevyrážet sám. „Sociální vazby a délka přežití ve zdraví je jedním z nejsilnějších prediktorů dlouhého zdravého života,“ doplnil expert na zdravý životní styl Petr Havlíček.
Co jsme řekli o pohybu?
55 % našinců nejraději sportuje o samotě.
41 % z nás by rádo zkusilo nový sport, ale má obavu, že se ztrapní.
43 % Čechů nemá vůli a čas se hýbat.
33 % lidí považuje za bariéru finanční nedostupnost.
20 % Čechů utratí za sport více než 1000 Kč měsíčně
Aplikace Hýbejme se
Čechy má rozhýbat i nová aplikace Hýbejme se. Uživatelé si v ní mohou zaznamenávat chůzi, jízdu na kole, plavání, venčení psa, sekání trávy nebo třeba procházku s kočárkem. Za pohyb sbírají body, zapojují se do výzev a mohou získat i různé odměny, například v podobě slevových kuponů.
Motivace ke sportu
60 % cítit se lépe.
49 % zlepšit psychickou pohodu.
43 % nabrat svaly.
41 % snížit stres.
41 % vypadat lépe.
Podrobnosti o sportovních návycích obyvatel Česka najdete na: multisport.cz/pruzkumy.