Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které narušuje přenos nervových vzruchů v mozku a míše. Příčina vzniku nemoci není dosud zcela objasněna, roli pravděpodobně hraje kombinace genetických předpokladů, vlivů prostředí, prodělaných infekcí, nedostatku vitaminu D a kouření.
Zákeřnost choroby spočívá v tom, že dlouhou dobu může probíhat zcela skrytě. Často ji nelze poznat na první pohled, nemocní mohou vypadat naprosto zdravě. Přesto už bojují s celou řadou nenápadných, ale o to více vyčerpávajících příznaků.
U každého člověka může vypadat jinak
Brnění a změny citlivosti - nejčastější raný projev nemoci. Mravenčení nebo necitlivost v prstech, celých končetinách či obličeji.
Problémy se zrakem - zánět zrakového nervu - projevuje se zamlženým či rozmazaným viděním na jednom oku.
Slabost a problémy s pohybem - pacienti mívají pocit těžkých nohou, ztrácejí jistotu při chůzi nebo zakopávají kvůli oslabenému zvedání špičky nohy.
Únava - postihuje až 80 % lidí s roztroušenou sklerózou. Nejde o běžné vyčerpání, ale o náhlou ztrátu fyzické i mentální energie.
Závratě - vznikají, pokud jsou ložiska zánětu v mozkovém kmeni nebo mozečku, který řídí rovnováhu.
Není to nemoc seniorů!
Průzkum společnosti IBRS odhalil šokující fakt: 21 % populace se domnívá, že roztroušená skleróza postihuje především seniory. Pravda je však mnohem děsivější! „Na rozdíl od infarktu nebo mrtvice se roztroušená skleróza nejčastěji poprvé ohlásí mezi 20. a 40. rokem života. Tedy přesně v produktivním věku, kdy většina lidí plánuje budoucnost,“ varuje Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.
Lékaři hlásí: Můžeme ji odhalit dříve!
Doposud byla medicína na roztroušenou sklerózu krátká, dokázala ji pouze tlumit. Nová zjištění neurologů a radiologů ale dávají velkou naději. „Stojíme na prahu nové éry. Z četných studií víme, že nemoc se vyvíjí roky předtím, než se ohlásí fyzicky,“ vysvětluje prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Klíčovým pomocníkem je magnetická rezonance, která dokáže na snímcích odhalit tzv. radiologicky izolovaný syndrom (RIS) – drobné léze na mozku, které jsou prvním varovným signálem blížící se choroby. „Dobrou zprávou také je, že v posledních letech máme k dispozici velmi účinné biologické léky. Pokud se nasadí včas, dokážou výrazně zpomalit postup onemocnění, takže mnoho pacientů dnes může žít dlouhodobě plnohodnotný aktivní život,“ doplňuje MUDr. Jana Amlerová z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
O chorobě víme málo
• V Česku trpí roztroušenou sklerózou přes 26 tisíc lidí
• Nemoc postihuje nejčastěji osoby ve věku 20 – 40 let
• Ženy tvoří přibližně 70 % pacientů.
• Každý rok přibude až 1 tisíc nových případů
• Průzkum ukázal, že i když 72 % Čechů tvrdí, že o RS »něco« ví, jen 25 % má o nemoci hlubší povědomí
• Polovina populace (47 %) přiznává, že o RS ví jen velmi málo.
• Mnoho lidí zaměňuje roztroušenou sklerózu se stařeckou demencí, což je obrovský omyl.
Ochrana před finančním kolapsem
Až milion navíc
Diagnóza roztroušené sklerózy obrátí život naruby nejen zdravotně, ale i finančně. Pojišťovna Kooperativa proto přichází s mimořádnou nabídkou. Klienti, kteří si do konce roku 2026 sjednají novou smlouvu životního pojištění FLEXI nebo rizikové životní pojištění FLEX, získají dvojnásobné pojistné plnění při diagnóze roztroušené sklerózy z pojištění vážných onemocnění. A to až do výše 1 milionu korun navíc!
Akce se vztahuje i na program RENOVACE nebo změny smluv s nově sjednaným pojištěním vážných onemocnění. „Prioritou životního pojištění mají být rizika s vážným a dlouhodobým finančním dopadem, jako je invalidita nebo vážná onemocnění. Proto se snažíme tato rizika zvýhodnit a motivovat klienty k nastavení odpovídajících pojistných částek,“ vysvětluje Petr Procházka z Kooperativy.