Do vyšetřování se kromě specialistů zapojují také praktičtí lékaři a gynekologové. Ti mohou pacienta vyšetřit buď u sebe, nebo ve spolupracující ordinaci speciálním přístrojem, který řídnutí kostí včas odhalí – denzitometrem. Na význam časného záchytu nemoci a její prevence upozorňuje Světový den osteoporózy, který připadá na 20. října.
„Cílem je odhalit osteoporózu dříve, než se projeví první zlomeninou. Dle dostupných údajů podstoupilo za období 2023 až 2025 denzitometrické vyšetření více než 400 000 osob. Osteoporóza byla zjištěna u více než 85 000 z nich,“ říká MUDr. Jiří Zdražil ze Sdružení praktických lékařů.
Vyšetření je neinvazivní, bezbolestné a trvá přibližně 15 minut. Kromě osteologů a dalších specialistů mohou denzitometrické vyšetření v rámci programu provádět také proškolení praktičtí lékaři a gynekologové. U žen, které mají rok po menopauze a jejich věk nepřesahuje 59 let, a u mužů ve věku 65 až 69 let lékaři nejprve vyhodnocují anamnézu a riziko zlomeniny pomocí dotazníku FRAX. Ženy nad 60 let a muže nad 70 let lékaři na denzitometrii posílají automaticky.
„Praktičtí lékaři hrají v prevenci osteoporózy důležitou roli. Jako první mohou zachytit rizikové faktory a rozhodnout o dalším vyšetření. Čím dříve osteoporózu odhalíme, tím větší máme šanci předejít zlomeninám a jejich závažným následkům,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Kvůli osteoporóze dochází nejčastěji ke zlomenině krčku stehenní kosti, obratlů nebo zápěstí. „Zlomenina krčku kosti stehenní je pro člověka devastující – třetina lidí do roka po zlomenině zemře, třetina se nevrátí do původního stavu a stává se závislou na pomoci druhých a pouze jedna třetina postižených se vyzdraví bez následků,“ upozorňuje MUDr. Lenka Dejdarová. Podle ní je proto důležité osteoporózu odhalit včas, ještě před první zlomeninou.
Zájem o vyšetření hustoty kostí podle praktické lékařky MUDr. Lenky Dejdarové v posledním roce vzrostl. „Chodí k nám čím dál více pacientů, kteří mají o vyšetření zájem a je pro ně vhodné. Roste také počet lékařů, kteří se do populačního programu časného záchytu osteoporózy zapojují,“ popisuje.
Jedním z cílů populačního programu je místní i časová dostupnost denzitometrického vyšetření pro všechny občany ČR. „Původně jsme předpokládali, že tohoto cíle dosáhneme v roce 2030, ale podařilo se to už v roce 2026. V budoucnu by se denzitometr mohl také využívat k posouzení rizik spojených s metabolismem a ke sledování, jak se při léčbě obezity mění složení těla,“ uvádí MUDr. Jiří Zdražil.
Osteoporóza se nejčastěji týká starších lidí, výrazněji žen po menopauze. Riziko ale s věkem roste také u mužů. Škodí například nízká tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, chronická onemocnění nebo užívání některých léků. „Důležité je vybudovat si už v mládí dobrou kostní hmotu. Prevence osteoporózy proto začíná už v dětství správnou životosprávou a dostatkem pohybu,“ říká MUDr. Dejdarová.
Pokud si člověk není jistý, zda se ho riziko osteoporózy týká, může se obrátit na svého praktického lékaře nebo gynekologa. Ti mohou riziko posoudit a v případě potřeby doporučit denzitometrické vyšetření.