Ačkoliv se kontaminované maso kvůli prošlému datu použitelnosti v tržní síti již nenachází, inspektoři varují zákazníky před jeho konzumací ze zásob. "SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít tyto výrobky doma v zamrazeném stavu, aby je nejedli. Případné zmrazení masa totiž nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv," upozorňuje Bc. Marek Bartík se SZPI.
O jaké konkrétní výrobky se jedná:
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KUŘECÍ ZADNÍ ČTVRTKY, označení šarže: 0092110015, datum použitelnosti: 08.08.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC.
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CHLAZENÝ KUŘECÍ STEHENNÍ PLÁTEK, označení šarže: L226212680, datum použitelnosti: 09.08.2026, země původu: Maďarsko, veterinární ovál: HU 112 EC.
Závadné vzorky inspekce zajistila v provozovně společnosti Lidl Česká republika s.r.o. na adrese Výstupní 3422/2a, Ústí nad Labem - Severní Terasa.