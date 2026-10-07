Případy nakažlivých a smrtících nemocí budí po celém světě okamžité obavy. Zvláště pak, když se jedná o nemoc s takovou pověstí, jakou je mor. Co by se stalo, kdyby se tato nákaza dostala ze Sibiře až do Evropy?

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Rychlá a smrtící hrozba

Podle odborníků se jedná o onemocnění, se kterým si není radno zahrávat. „Plicní forma moru je infekce způsobená bakterií Yersinia pestis, která může způsobit skutečně extrémně těžký zápal plic," vysvětluje profesor Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP,

Rychlost, s jakou dokáže tato choroba člověka paralyzovat, je alarmující. Šíří se kapénkami a má krátkou inkubační dobu 1–4 dny. Pokud by pacient nedostal okamžitou péči, následky jsou fatální. „Tento zápal plic je ale dobře léčitelný antibiotiky, která jsou v naší zemi dobře dostupná," uklidňuje odborník. Důležitá je především rychlá léčba a izolace nemocných.

Zprávy z dalekého Irkutsku mohou znít jako zápletka z katastrofického filmu, pro obyvatele Česka má ale přední kapacita ve svém oboru dobré zprávy. V EU se s plicním morem v současnosti běžně nesetkáváme. „A díky tomu, že z Irkutsku je to daleko a že letecké spojení do Ruska nemáme, tak to nebezpečí, že dojde k nebezpečí nákazy v Evropské unii je naštěstí naprosto minimální nebo skoro žádné,“ ujistil profesor Koblížek.

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