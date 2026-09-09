Oteklé kotníky a pocit nohou jako z olova trápí při delším cestování snad každého z nás. Stačí pár hodin bez většího pohybu a končetiny zkrátka reagují nepříjemným tlakem a otokem. Pokud jsou oteklé jen mírně, nebolí a po odpočinku problém zmizí, není třeba panikařit. Někdy se ale pod otokem skrývá časovaná bomba.
Kdy jde o život a musíte k lékaři? Lékaři varují, že ne každý otok je nevinný. Odborníci mají zcela jasno v tom, kdy už jde do tuhého: „Pozornost si naopak zaslouží otok pouze jedné nohy, zvlášť pokud se přidá bolest, napětí nebo citlivost v lýtku. Kůže může být také teplejší nebo zarudlá. V takovém případě je vhodné co nejdříve navštívit lékaře,“ varuje lékař Petr Diviš ze SurGal Clinic.
Jednou z možných diagnóz je totiž hluboká žilní trombóza, při které se nejčastěji v dolní končetině vytvoří krevní sraženina. Část této sraženiny se může uvolnit, doputovat až do plic a způsobit plicní embolii! Mezi varovné signály patří zejména:
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Náhle vzniklá dušnost
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Bolest na hrudi
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Zrychlený tep
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Vykašlávání krve Při těchto příznacích je nutné okamžitě volat záchranku.
Zrádnost nemoci: I týdny po letu
Většina případů trombózy z leteckého cestování se neprojeví hned po dosednutí na ranvej, ale ukáže se až během prvního či druhého týdne po letu!
„Pokud se proto po návratu objeví nevysvětlitelný jednostranný otok, bolest nebo napětí v končetině, je vhodné být ostražitý a automaticky je nepřičítat jen únavě z cestování,“ zdůrazňuje Petr Diviš.
Dále upozorňuje na to, kdo by se měl mít nejvíce na pozoru: „Riziko zvyšuje také nedávná operace, úraz, hospitalizace nebo jiné omezení pohybu. Roli může hrát i těhotenství, hormonální antikoncepce, vyšší věk, obezita či kouření,“ vypočítává Diviš.
Jak se bránit? Ultrazvuk a pohyb!
Pokud lékaři pojmou podezření, pošlou vás na speciální vyšetření. „Ultrazvuk pomáhá rychle rozlišit trombózu od jiných příčin otoku. Je šetrný, ale zároveň nám poskytuje důležitou informaci o stavu žil. Díky tomu můžeme zvolit další postup podle konkrétního nálezu a případnou léčbu zahájit včas,“ vysvětluje primář Centra zobrazovacích metod SurGal Clinic Lukáš Hruška.