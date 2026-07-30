Inspektoři vyrazili do pražské prodejny Albert v Radlické ulici a jejich zjištění rozhodně nepotěší. Laboratorní rozbor totiž potvrdil v čerstvých krůtích prsních plátcích od českého výrobce Zelenka s.r.o. přítomnost bakterie Salmonella Saintpaul, která způsobuje nepříjemné onemocnění salmonelózou.
„V České republice jde o méně často zachycovaný sérotyp, tato skutečnost však neznamená, že by představoval nižší zdravotní riziko než běžněji se vyskytující sérotypy salmonel,“ uvedl k nálezu tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Mrazák vás nezachrání
Vzhledem k tomu, že datum použitelnosti u této šarže 120626 vypršelo už 18. června letošního roku, v obchodech už na zkažené maso naštěstí nenarazíte. Velkým rizikem jsou ale domácí zásoby. Češi jsou zvyklí nakupovat maso do foroty a rovnou ho mrazit.
Právě před tím inspekce varuje! „Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ upozorňuje SZPI. Inspektoři proto důrazně apelují na všechny spotřebitele, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby ho v žádném případě nekonzumovali.
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