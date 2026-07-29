Venku je na padnutí, motá se vám hlava a cítíte se bez energie. První myšlenka? Dát si studenou sprchu a odpočinout si. Jenže pozor – v extrémních teplotách se pod maskou obyčejného vyčerpání může skrývat něco mnohem vážnějšího. Poznejte nenápadný varovný signál těla dřív, než bude pozdě.

Zrádnost letního počasí: V čem spočívá riziko?

Při vysokých teplotách tělo přirozeně ztrácí tekutiny, což vede k zahušťování krve a vyššímu riziku vzniku krevních sraženin. Lidé všech věkových kategorií se v tropech potýkají s malátností, snadno si ale nevšimnou drobných změn v obličeji – například lehkého poklesu jednoho ústního koutku.

Zatímco běžná únava z horka po sklenici vody a odpočinku ve stínu postupně odezní, u cévní mozkové příhody je potřeba jednat hned. Čím dříve lékaři zasáhnou, tím lépe dokážou zamezit trvalým následkům.

 

METODA FAST
Jak poznat mrtvici za pár sekund?

  • [F] Face (Tvář): Požádejte o úsměv – visí jeden koutek?

  • [A] Arms (Paže): Zvednout obě ruce – klesá jedna dolů?

  • [S] Speech (Řeč): Zopakovat větu – je výslovnost nesrozumitelná?

  • [T] Time (Čas): Povolat ihned pomoc – volejte linku 155.

Link

Jednoduchý test odhalí problém za pár sekund

Pokud máte u příbuzného nebo kolegy v horku jakékoliv podezření, nečekejte, až se stav sám zlepší. Spolehlivě vám pomůže osvědčená metoda FAST, kterou zvládnete za 30 sekund:

  • Tvář: Vyzvěte člověka, aby se usmál. Pokud je úsměv asymetrický nebo jeden koutek poklesl, jde o jasný signál.

  • Ruce: Požádejte ho, aby předpažil obě ruce dlaněmi nahoru a udržel je chvíli ve vzduchu. Pokud jedna paže pomalu klesá, zbystřete.

  • Řeč: Položte jednoduchou otázku nebo ho nechte zopakovat krátkou větu. Komolení slov a špatná výslovnost ukazují na zasažení řečového centra.

Pokud dotyčný nezvládne i jen jediný z těchto úkolů, na nic nečekejte a okamžitě volejte tísňovou linku 155. Operátorovi hned do telefonu hlaste podezření na cévní mozkovou příhodu.

V horkých dnech myslete na své blízké, dbejte na pravidelný pitný režim a vnímejte detaily. Včasná všímavost dokáže zachránit zdraví.

Kdo je nerozbil, jásá. Tyhle skleničky z časů ČSSR mají dnes cenu 150 000 Kč!

Uklízení starých sekretářů, chalup nebo pozůstalostí po prarodičích může přinést nečekaný finanční šok. Kusy nádobí, které desetiletí ležely bez povšimnutí za prosklenými dvířky obývacích stěn, dnes trhají rekordy v aukcích.