Venku je na padnutí, motá se vám hlava a cítíte se bez energie. První myšlenka? Dát si studenou sprchu a odpočinout si. Jenže pozor – v extrémních teplotách se pod maskou obyčejného vyčerpání může skrývat něco mnohem vážnějšího. Poznejte nenápadný varovný signál těla dřív, než bude pozdě.
Zrádnost letního počasí: V čem spočívá riziko?
Při vysokých teplotách tělo přirozeně ztrácí tekutiny, což vede k zahušťování krve a vyššímu riziku vzniku krevních sraženin. Lidé všech věkových kategorií se v tropech potýkají s malátností, snadno si ale nevšimnou drobných změn v obličeji – například lehkého poklesu jednoho ústního koutku.
Zatímco běžná únava z horka po sklenici vody a odpočinku ve stínu postupně odezní, u cévní mozkové příhody je potřeba jednat hned. Čím dříve lékaři zasáhnou, tím lépe dokážou zamezit trvalým následkům.
METODA FAST
Jak poznat mrtvici za pár sekund?
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[F] Face (Tvář): Požádejte o úsměv – visí jeden koutek?
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[A] Arms (Paže): Zvednout obě ruce – klesá jedna dolů?
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[S] Speech (Řeč): Zopakovat větu – je výslovnost nesrozumitelná?
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[T] Time (Čas): Povolat ihned pomoc – volejte linku 155.
Jednoduchý test odhalí problém za pár sekund
Pokud máte u příbuzného nebo kolegy v horku jakékoliv podezření, nečekejte, až se stav sám zlepší. Spolehlivě vám pomůže osvědčená metoda FAST, kterou zvládnete za 30 sekund:
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Tvář: Vyzvěte člověka, aby se usmál. Pokud je úsměv asymetrický nebo jeden koutek poklesl, jde o jasný signál.
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Ruce: Požádejte ho, aby předpažil obě ruce dlaněmi nahoru a udržel je chvíli ve vzduchu. Pokud jedna paže pomalu klesá, zbystřete.
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Řeč: Položte jednoduchou otázku nebo ho nechte zopakovat krátkou větu. Komolení slov a špatná výslovnost ukazují na zasažení řečového centra.
Pokud dotyčný nezvládne i jen jediný z těchto úkolů, na nic nečekejte a okamžitě volejte tísňovou linku 155. Operátorovi hned do telefonu hlaste podezření na cévní mozkovou příhodu.
V horkých dnech myslete na své blízké, dbejte na pravidelný pitný režim a vnímejte detaily. Včasná všímavost dokáže zachránit zdraví.