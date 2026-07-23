Smrtící hrozba jménem metastázy
Když se rakovinné buňky oddělí od svého původního nádoru, putují krevním nebo lymfatickým oběhem do dalších částí těla. Tam následně začnou růst a založí nová ložiska neboli metastázy. Právě tyto útvary jsou nesmírně nebezpečné – v případě karcinomu prsu jsou totiž zodpovědné za přibližně 90 procent všech úmrtí. Aby se ale buňky mohly do dalších orgánů takto šířit, musí nejdříve překonat imunitní systém, který v organismu funguje jako přirozená obrana.
„Neviditelný plášť“ z proteinu
„Stále ještě dostatečně nerozumíme tomu, jak se nádorovým buňkám daří unikat imunitnímu systému a přežívat navzdory jeho obranným mechanismům. Naším cílem bylo pochopit, co jim to umožňuje,“ popsala motivaci k výzkumu lékařka Pavla Tichá.
A na co vědci přišli?
Hlavním viníkem, který nádorům pomáhá skrývat se před imunitním systémem, je protein zvaný NCOR2. Vědci zjistili, že tento protein dokáže potlačit tvorbu specifických molekul na povrchu nádorových buněk. Běžně přitom právě podle těchto molekul naše imunita pozná, že je buňka nebezpečná, a zlikviduje ji.
Rakovina se tak díky proteinu stane pro imunitní systém v podstatě „neviditelnou“, což jí umožňuje přežít a nerušeně vytvářet metastázy. Protein k tomu navíc využívá chytrou taktiku – ovlivňuje pouze to, které geny zůstanou v buňce aktivní, aniž by měnil samotnou DNA.
Obrovská naděje na novou léčbu
Výzkumníci pracovali s reálnými vzorky pacientek s karcinomem prsu a svá zjištění následně pečlivě ověřovali na laboratorních modelech. Výsledky celého bádání přinášejí naději. Zjistilo se totiž, že pokud dojde k omezení funkce tohoto maskovacího proteinu NCOR2, protinádorová imunitní odpověď těla se obnoví a růst metastáz se zpomalí. V některých sledovaných případech se jejich růst dokonce úplně zastavil.
Závěry studie tak jednoznačně naznačily, že o vzniku metastáz nerozhoduje pouhý rychlý růst nádorových buněk, ale ve velké míře i jejich schopnost unikat naší imunitě. Podle Univerzity Karlovy objev umožní efektivnější vývoj cílené protinádorové léčby a přináší nové poznatky o šíření rakoviny organismem. „Naše výsledky otevírají nové možnosti vývoje cílených terapií, které by mohly zabránit vzniku nebo dalšímu růstu metastáz,“ dodala nadějně Tichá.
Světový úspěch
Tento výzkum se uskutečnil na Kalifornské univerzitě v americkém San Francisku, která se řadí mezi přední světová centra výzkumu nádorové biologie. Na objevu se po boku českých odborníků podíleli i vědci z USA či Kanady a výsledky jejich společné práce otiskl prestižní vědecký časopis Nature Communications.
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