Výzkumy ukazují, že kabina letadla je doslova mikrobiální zoo a nejvíc hygienicky nebezpečná místa nejsou paradoxně na WC, ale na místech, kde byste to čekali nejméně.
Podhlavník horší než prkýnko!
Také si myslíte, že největší nebezpečí číhá na toaletě? Omyl. Podle vědeckých studií a mikrobiologických testů jsou nejkontaminovanější podhlavníky. Mikrobiologové na nich opakovaně odhalili bakterie rodu Staphylococcus, a i obávané fekální bakterie Escherichia coli!
Jak je to možné? Důvod je jednoduchý. Během jediného dne se na stejném sedadle vystřídají desítky lidí a mezi jednotlivými lety často není dostatek času na důkladnou dezinfekci všech povrchů.
„Bakterie Staphylococcus se běžně vyskytuje na lidské kůži. Většinou nezpůsobují velké zdravotní potíže, ale u citlivějších osob mohou vyvolat kožní infekce, nebo záněty spojivek. Některé ‚letecké‘ kmeny jsou navíc odolné vůči antibiotikům,“ varuje situaci mikrobiolog Petr Ryšávka.
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Infekce, zvracení a průjmy
Přítomnost bakterií Escherichia coli jasně signalizuje fekální znečištění. Tato bakterie sice žije v našich střevech, ale na površích v letadle vám může způsobit drsné bolesti břicha, zvracení, průjmy nebo infekce močových cest a spolehlivě vám zničit celou dovolenou. Důvodem znečištění sedadel je stále stejný – mnoho lidí na jednom místě a nedůsledná dezinfekce vnitřku letadla.
Špinavé stolky a plíseň v kapsářích
Dalším velkým rizikem je kapsář na sedadle před vámi. Cestující do něj totiž cpou cokoli: od použitých kapesníků přes zbytky jídla až po hračky nebo telefony. V kombinaci s prachem, vlhkostí a častém kontaktu s rukama se z kapsáře stává líheň pro bakterie a plísně.
Naprostým vrcholem jsou však odkládací stolky. Testy Airline Hygiene Exposed ukázaly nechutnou realitu: na stolku, ze kterého jíte, se může nacházet více bakterií než na splachovacím tlačítku palubního záchodu!
Kdo by se měl mít na pozoru?
„Pro zdravého cestujícího představují bakterie na palubě obvykle jen malé nebezpečí,“ uklidňuje Petr Ryšávka. „Vyšší opatrnost by však měli zachovávat lidé s oslabenou imunitou, chronicky nemocní, senioři nebo malé děti, u kterých mohou i běžné infekce probíhat komplikovaněji,“ dodává odborník.
Jak přežít let bez úhony
- Než na stolek cokoli položíte, otřete ho i loketní opěrky dezinfekčním ubrouskem.
- Samozřejmostí by mělo být mytí rukou po návštěvě toalety a vždy před jídlem.
- Po výstupu z letadla si ruce okamžitě ošetřete dezinfekčním gelem.
- Během letu se co nejméně dotýkejte očí, nosu a úst.
- Jako skvělá prevence proti nepříjemným cestovatelským průjmům funguje preventivní užívání probiotik.